Sebastián Lizarzaburu responde a acusaciones de Greg Michel: “Sabe todo lo que hice por él”

Greg Michel sorprendió a más de uno al denunciar públicamente a Sebastián Lizarzaburu de quedarse con parte del dinero que muchos de sus seguidores le donaron luego de quedar en coma. Tras ser blanco de críticas, el ex chico reality respondió a las acusaciones en vivo.

La queja fue difundida por el programa Amor y fuego. Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron las declaraciones del belga, dándole espacio para que presente sus pruebas. Sin embargo, dijo solo tener sospechas. “Las sumas no cuadran”, señaló.

Sebastián Lizarzaburu responde a Greg Michel

La pareja de Andrea San Martín se comunicó con los conductores del espacio de espectáculos y respondió a las acusaciones de Greg Michel, desmintiendo lo expuesto por el modelo.

Sebastián Lizarzaburu envió diversos comprobantes y estados de cuenta para probar que tiene el registro de todos los envíos de dinero que recibió en su cuenta bancaria. Del mismo modo, reveló que se habían difundido otras cuentas que pertenecían a personas con las que no tenía contacto.

“Él tiene todo, sabe todo lo que hice por él que nadie más lo hubiera hecho. Salvarle la vida , lograr un traslado imposible, pagar cuentas, sacarle un seguro. Con él no tengo ningún problema”, expuso.

Del mismo modo respondió por qué decidió difundir su cuenta a pesar de que ya habían otras para la ayuda: “La gente me decía que no conocían a estas personas (las dueñas de las cuentas bancarias) y me pidieron que ponga la mía para que las donaciones tuvieran más respaldo y credibilidad ”.

Greg Michel envió un fuerte mensaje a Sebastián Lizarzaburu

El extranjero Greg Michel se mostró muy decepcionado de su aún amigo Sebastián Lizarzaburu, pues considera que hubo un desfalco de dinero en su contra. El entrenador belga aseguró que no tiene la intención de dañar su imagen.

“No quiero hacer daño a su familia, pero aprovechar o no mi estado de coma para poder lucrar, eso sería pésimo. Me siento muy decepcionado y no tengo más palabras. A mí me afecta esto”, expresó.