Melissa Klug sobre relación de Samahara y Youna: “Yo la veo tranquila, por ahora”

Melissa Klug no se calla nada ante la reconciliación de Samahara Lobatón y Youna, quienes anunciaron que habían retomado su relación por el bien de su hija. Sin embargo, las últimas declaraciones de la empresaria habrían dejado entrever que no está de acuerdo con la decisión de su hija, pese a ello, le desea lo mejor y asegura que no se mete en los problemas de la influencer.

“No lo sé (...) yo no me meto mucho, tampoco le pregunto. Ella ya formó su familia y le deseo de corazón que esté feliz, feliz, que esté en paz , porque la paz no te la compra nadie”, comentó la ‘Blanca de Chucuito’ en entrevista con Amor y fuego, el último martes 18 de enero.

Mientras los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre seguían opinando sobre la reconciliación de la joven pareja, la presentadora le realizó una pregunta contundente a la empresaria sobre la felicidad de su hija. De inmediato, la novia de Jesús Barco manifestó: “Yo la veo tranquila, por ahora” .

Empresaria cuenta cómo es su relación con la familia de Youna

La madre de Samahara Lobatón reveló que no es amiga de la familia de Youna. Además, recordó haberlos visto dos veces, para el bautizo y el primer cumpleaños de su nieta. Por último, Melissa Klug detalló que cuando se vio con los parientes de Jonathan Horna, fueron educados y no se vivió un momento hostil. “No, (hubo tensión) yo soy educada, el saludo no se lo quito a nadie”.

Melissa Klug orgullosa por el rol de madre de Samahara Lobatón

Melissa Klug confesó sentirse orgullosa de Samahara Lobatón por cómo está viviendo esta etapa como mamá. “Ella pudo haber tenido un montón de errores. Obviamente, va a cometer miles de ellos, porque todos los humanos cometemos errores, pero ya es inevitable (...) Es bien mamá, es bien mamá, me siento orgullosa de cómo es como madre. Puede tener sus cosas, es una jovencita, es una chica de 20 años, la madurez la tuvo que coger así no quisiera”.