Liam Gallagher emociona a sus fanáticos con “masivo” anuncio en Twitter

Nuevas actualizaciones para los fanáticos del Britpop. Liam Gallagher, quien fue vocalista de la banda Oasis, utilizó su cuenta de Twitter para sorprender a sus seguidores con una publicación bastante peculiar pero fiel a su estilo.

¿Qué dijo el líder de Oasis?

Liam Gallagher usó su cuenta de Twitter durante la mañana del 19 de enero para revelar que tiene “algo bastante grande en camino”. Según el músico británico, el próximo jueves 20 de enero lanzará una noticia masiva en todas sus plataformas.

“Gran anuncio mañana y me refiero a GRANDE más grande que mi nariz. Así que estad atentos LG x” , escribió en la publicación.

Los fans están atentos al "masivo" anuncio del músico. Foto: Twitter Liam Gallagher

Si bien aún no se sabe qué es exactamente lo que tiene por decir el músico, sus fanáticos aprovecharon la publicación para hacer preguntas sobre los planes actuales que tiene Liam.

“¿Estás apoyando a U2 en la próxima gira?” preguntó un seguidor, haciendo referencia al encuentro que tuvieron su hermano y la banda británica. El artista respondió: “Deja de fumar, deberían estar apoyándome”.

Liam Gallagher habla sobre colaborar con U2. Foto: Twitter Liam Gallagher

Más abajo en los comentarios, otro seguidor le preguntó si había visto el documental The Beatles: Get back. Se sabe que el intérprete de “Wall of glass” es fanático de los Fab Four. Ante esto, Liam dijo que tiene “dos miedos” y que no se siente preparado para verlo.

Liam Gallagher opina sobre el documental de The Beatles. Foto: Twitter Liam Gallagher

¿Qué dijo Liam sobre el último lanzamiento musical de su hermano Noel Gallagher?

El mayor de los Gallagher compartió una vista previa con sus fanáticos de lo que será su próximo álbum. También reveló que terminó de escribir y hacer una demostración del LP justo antes de Navidad.

“Así que en realidad no llegamos al final, ¿verdad?”, escribió Noel para sus seguidores, quienes se inscribieron en su lista de correo. “Terminé de escribir y hacer una demostración del próximo álbum de NGHFB hace unos 10 días. Pensé que querrían escuchar esta pequeña pieza que, como la oferta del año pasado, suena bastante apropiada para este Año Nuevo”.

Finalizó afirmando: “Espero que hayan tenido la mejor noche (tanto como estaba permitido de todos modos) y con suerte nos pondremos al día en el próximo verano”.

Después de que este mensaje se publicará también en Twitter, su hermano menor Liam Gallagher aprovechó para responder al mensaje de Año Nuevo que acompañaba al adelanto musical de Noel.

Liam Gallagher respondió el tweet de su hermano mayor. Foto: Twitter Noel Gallagher

Si bien la respuesta de Liam puede ser considerada ofensiva por algunos cibernautas, los fanáticos de Oasis se mostraron animados por este tuit. Recordemos que desde hace meses andan rondando ciertos rumores de una posible reunión musical y un retorno de la icónica banda inglesa.