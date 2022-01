Lady Guillén invitó a Sebastián y Greg a su programa: “Aquí vamos a resolver ese conflicto”

Lady Guillén no fue ajena ante el problema que tiene Sebastián Lizarzaburu con Greg Michel, quien acusó a la pareja de Andrea San Martín de haberse quedado con el dinero de la donación cuando se encontraba en coma. Ante ello, la conductora los invitó al set de Dilo fuerte, programa que aborda casos sociales, para hablar al respecto.

Tras enterarse del distanciamiento de los ex chicos reality a causa de la acusación del modelo belga, la exbailarina Lady Guillén les envió un mensaje. “Que vengan los dos, por favor, aquí vamos a resolver ese conflicto”, indicó.

Lady Guillen a Sebastián Lizarzaburu: “Fue su salvador”

La presentadora de Panamericana TV, Lady Guillén, se mostró sorprendida ante el problema de Sebastián y Greg Michel, quienes eran muy cercanos. Ella no cree que Lizarzaburu se haya aprovechado de ese momento y no dudó en llamarlo “salvador”.

“Sebastián era su amigo, fue su salvador. Él pedía la ayuda para su amigo, denunció el accidente en sus redes sociales y que ahora digan que se aprovechó... No sé. En todo caso, si, efectivamente hubo un aprovechamiento, que vengan al programa a contar todo”, mencionó.

¿Qué sucedió entre Sebastián Lizarzaburu y Greg Michel?

El modelo belga Greg Michel brindó fuertes declaraciones para el programa Amor y fuego sobre su amigo Sebastián Lizarzaburu, quien lo ayudó cuando este se encontraba delicado de salud. Greg dijo que Sebastián se habría aprovechado del difícil momento que vivió.

“No quiero hacer daño a su familia, pero aprovechar o no mi estado de coma para poder lucrar, eso sería pésimo. Me siento muy decepcionado y no tengo más palabras. A mí me afecta esto”, sostuvo Greg.