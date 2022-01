Karen Dejo reafirma que fue la primera opción para conducir Mujeres al mando

Karen Dejo no se quedó callada ante las declaraciones de Thais Casalino, luego de que la exintegrante de Esto es guerra contara en una entrevista a un medio local que fue ella la primera opción para conducir Mujeres al mando, en lugar de Melissa Paredes. Casalino sostuvo que ello era falso, pues Karen solo fue contactada por la producción del magazine para aparecer como invitada.

Sin embargo, luego de leer lo dicho por la conductora de MAM, Karen Dejo volvió a pronunciarse sobre el tema para reafirmar sus declaraciones y desmentir a Thais. A través de sus redes sociales, la modelo se dirigió específicamente a la figura de Latina.

“Quiero dirigirme a la señora Thais Casalino, que quizá no tiene una comunicación efectiva con su equipo de producción, pero siempre digo la verdad” , fueron las primeras palabras de la influencer en sus historias de Instagram.

Karen Dejo detalla que la llamaron para ser conductora oficial de MAM

La exintegrante de Esto es guerra relató en qué fecha se pusieron en contacto con ella para ponerla a prueba y que pueda ser, posteriormente, conductora de Mujeres al mando.

PUEDES VER: Flor Polo molesta con Thais Casalino por preguntas sobre su relación con Néstor Villanueva

“El día 4 o 5 de enero se comunicaron conmigo para decirme que estaban buscando una conductora oficial para el programa Mujeres al mando , que estaban probando y querían que estuviera presente el primer día que salían al aire este año, que era del lunes 10 al viernes 14 de enero”, precisó la modelo.

Asimismo, aseguró que no es parte de ella mentir para crear conflictos entre las personas del medio de espectáculos.

“En ningún momento pretendo crear un escenario ficticio, no me gusta utilizar a las personas, ni crear mentiras, creo que muchos del equipo de producción que trabajan con usted me conocen desde muy pequeña y saben qué clase de persona soy”, aseveró la también actriz.

Karen Dejo celebra que sus colegas tengan trabajo

Para finalizar su mensaje, Karen emitió unas sentidas palabras de felicitación hacia sus colegas que siguen teniendo vigencia en la pantalla chica.

“Hoy por hoy aplaudo que mis compañeros artistas tengan la oportunidad de tener un trabajo, no importa la casa televisora, no importa el programa, importa la continuidad laboral y la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en lo que nos gusta”, concluyó la modelo.