Harry Styles, exintegrante de One Direction, confirma concierto en Lima para este 2022

¡Harry Styles volverá al Perú! El cantante británico anunció que este 2022 recorrerá diversos países del mundo con su gira Love on tour, en la que se incluyó un concierto en Lima para el próximo 29 de noviembre.

El ex One Direction comunicó a sus millones de seguidores en Instagram que se encuentra muy emocionado por reencontrarse con su público. “Estoy feliz de anunciar que Love on tour 2022 finalmente llegará al Reino Unido, Europa y Sudamérica . Estoy emocionado por verlos, gracias”, se lee en la publicación.

El show había sido pactado inicialmente dos años atrás, pero tuvo que ser cancelado por la llegada de la pandemia y las medidas adoptadas en la industria del entretenimiento.

Harry Styles y su gira mundia. Foto: captura Instagram

¿Qué países de Latinoamérica visitará Harry Styles?

La gira Love on tour 2022 de Harry Styles comenzará el próximo sábado 11 de Junio en el Reino Unido. Sin embargo, su paso por Latinoamérica iniciará el 20 de noviembre con su presentación en México.

Los demás países que contarán con la visita del artista británico son:

Guadalajara, México - 20 de noviembre

Monterrey, México . 22 de noviembre

Ciudad de México, México - 25 de noviembre

Bogotá, Colombia - 27 de noviembre

Lima, Perú - 29 de noviembre

Santiago de Chile, Chile - 1 de diciembre

Buenos Aires, Argentina - 3 de diciembre

Sao Paulo, Brasil - 6 de diciembre

Río de Janeiro, Brasil - 8 de diciembre

Curitiba, Brasil - 10 de diciembre

Harry Styles anuncia concierto en Lima

Harry Styles y su primera visita al Perú

Harry Styles ya había pisado suelo peruano anteriormente junto con sus compañeros de One Direction. La banda llegó por primera vez a Lima en el año 2014 y desató furor entre sus fanáticos nacionales. Al evento asistieron más de 30.000 personas.

Harry Styles y su primera visita al Perú junto a One Direction. Foto: Virgilio Grajeda/LR

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Harry Styles?

La venta de entradas para el concierto que ofrecerá Harry Styles en Lima se iniciarán el próximo 20 de enero y se podrán adquirir a través de la plataforma virtual de Teleticket (AQUÍ). Una vez allí, se deben seguir los siguiente pasos para completar la compra: