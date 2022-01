Greg Michel tras supuesta estafa de Sebastián: “Me duele porque es dinero de mi mamá”

Sebastián Lizarzaburu y Greg Michel se encuentran distanciados luego de que el modelo belga acusara a su amigo de quedarse con el dinero de las donaciones cuando estuvo en estado de coma. Este miércoles 19 de enero, Greg se enlazó en vivo con el programa de Amor y fuego para dar detalles al respecto.

El modelo belga se enfrentó a Sebastián Lizarzaburu en vivo para aclarar lo que dijo. Él confesó que le había contado ese tema a una persona de confianza del programa de espectáculos, sin imaginar que la información saliera a la luz.

¿Qué dijo Sebastian Lizarzaburu ante acusaciones de Greg Michel?

“Ya le envié los pantallazos de los depósitos y transferencias en su momento. Luego de eso, él se queja porque según alguien o según voces o no sé quiénes le dicen: ‘Oye tú crees que de verdad cuadre todo’ (…) Yo estaba de viaje en Estados Unidos cuando pasó este tema y las primeras personas que abrieron cuentas fueron personas de Tarapoto”, contó.

“Cuando luego me dan la información de la ayuda, yo comparto esas cuentas que ya las estaban pasando por redes. Luego, la gente me dice: ‘Yo no conozco a estas personas, sería bueno que tú pongas tu cuenta para que tenga más apoyo, respaldo y confianza’. Eso fue lo que hice”, añadió Lizarzaburu para aclarar lo sucedido.

