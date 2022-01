Greg Michel acusa a Sebastián Lizarzaburu de quedarse con dinero donado para su recuperación

Greg Michel hizo una grave acusación contra Sebastián Lizarzaburu, quien organizó una cruzada solidaria para obtener donaciones y así apoyarlo económicamente mientras estuvo internado por un accidente en su gimnasio. El ex chico reality expuso que la pareja de Andrea San Martín se habría quedado con parte del dinero donado.

En una reciente declaración para el programa Amor y fuego, expresó su preocupación en torno al monto que habría recibido de parte de quien aún es uno de sus amigos más cercanos.

¿Sebastián Lizarzaburu se quedó con donaciones de Greg Michel?

Según reveló Greg Michel, tiene la sospecha de que Sebastián Lizarzaburu se habría quedado con parte del dinero que cientos de personas depositaron a su cuenta de ahorros, por lo que decidió confrontarlo. Sin embargo, no ha podido contactar al popular ‘hombre roca’.

“No cuadra con el tema que él ha dado. A él se le ha reclamado, se le ha escrito, no contesta las llamadas” , se escucha en el avance del programa que se emitirá este miércoles 19 de enero.

Greg Michel denuncia que pretenden alejarlo de su hijo

Greg Michel difundió un video en redes sociales con el que acusó a su expareja de no dejarlo ver a su hijo y de pretender llevárselo a Europa para alejarlo de él. En dicha publicación afirmó que le hicieron firmar un permiso de salida para su pequeño y ahora teme no volver a estar junto a él.

“Hay una duda en mí de que mi hijo se quede por Europa. Una vez más no puedo ver a mi hijo, una vez más me están diciendo que lo vea a través de abogado (...). Un niño no es una carta para estar fastidiando a una persona. Ayer lo tuve que ver a escondidas porque no me dejan verlo. Un niño necesita tanto de su papá como de su mamá”, expuso en el clip.