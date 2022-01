Gino Pesaressi expuso a Sebastián Lizarzaburu: Pidió dinero para su hija y luego apareció con un carro de 18 mil dólares

Greg Michael sorprendió a propios y extraños al denunciar que Sebastián Lizarzaburu se habría quedado con parte del dinero que recolectó tras el grave accidente que sufrió. El modelo belga señaló que la suma final otorgada por quien era su amigo no cuadraba con los montos que las personas cercanas a su entorno le habían donado mientras se encontraba en estado de coma.

Por ello, ambos personajes tuvieron una acalorada discusión en la edición de este miércoles 19 de enero de Amor y Fuego, donde el extranjero señaló estar golpeado, ya que parte de esa cantidad habría sido entregada por su propia madre. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el ‘hombre roca’ estaría envuelto en un hecho similar.

Gino Pesaressi y la vez que expuso a Sebastián Lizarzaburu respecto a unas donaciones

En el pasado Gino Pesaressi tomó el lugar de Greg Michael y acusó a Lizarzaburu de haberle dado otro uso a un dinero que le fue entregado. El conductor de En boca de todos señaló que un grupo cercano de personas al chico reality acudieron a su llamado y entregaron una serie de donaciones que eran destinadas para su hija, pero que este terminó utilizando para otros fines.

“Una persona que hace este tipo de requerimientos a sus amigos de trabajo porque necesita el dinero para cubrir eso (la salud de su hija) no aparece después con un carro de 18 mil dólares, nuevo, del año, cuando en realidad le dieron la plata para sus hijos”, expresó.

Andrea San Martín reconoció el mal uso del dinero por parte de Sebastián Lizarzaburu

En el mismo video donde Gino Pesaressi hace su denuncia aparece Andrea San Martín reconociendo que efectivamente su pareja le había dado otro uso a la suma que pidió como donación para su hija. La rubia señaló sentirse bastante involucrada ya que Sebastián la incluyó en el pedido.

“Yo le pedí disculpas incluso a un par de personas porque sabía que ese dinero nunca fue devuelto y porque era un tema que me involucraba a mí. Me daba vergüenza verles la cara a esas personas sabiendo que ese dinero nunca se devolvió. Yo no sabía dónde meter la cabeza”, precisó.