La vez que Flor Polo quedó en shock tras discutir con Néstor Villanueva

Flor Polo ha confirmado su separación definitiva de Néstor Villanueva. A través de un comunicado, la modelo terminó con las especulaciones que desde hace semanas inquietan el mundo del espectáculo. Sin embargo, esta no es la primera vez que se habla de una ruptura amorosa entre Flor y Néstor.

El año 2014, la pareja fue protagonista de una serie de discusiones y peleas de las que todo el Perú era espectador a través de los programas de espectáculos. Uno de los momentos más recordados de aquella época fue el desmayo de Florcita dentro de su departamento luego de un tenso altercado con Néstor Villanueva.

Justo en ese momento, las cámaras de Amor, amor, amor, en ese entonces programa de Latina conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, estaban en casa de Flor y difundieron sus imágenes desvanecida en el sillón.

“Durante la publicidad, Florcita colapsó, se ha desmayado en su casa”, aseguraba un sorprendido Rodrigo González.

El reportero del programa se mostraba preocupado y buscaba auxiliar a la hija de Susy Díaz; entre tanto, alertaron a los paramédicos para que se aproximen al domicilio.

¿Por qué se desmayó Florcita?

Según relató Rodrigo González, Flor Polo se acababa de enterar que el departamento que ella creía estaba a su nombre, en realidad le pertenecía a Néstor Villanueva, por lo que el cantante de cumbia acudió al establecimiento para reclamarlo como suyo.

“Florcita acaba de recibir la noticia que el departamento por el cual dio dinero para que lo inscriba a nombre de ella ha sido inscrito a su nombre (de Néstor). O sea, que va a ser complicado quitárselo, y se ha llevado la camioneta”, contaba Rodrigo.

Por su parte, el reportero acotó que Néstor se aproximó a la vivienda acompañado de otras personas para desalojar a Flor, lo cual afectó la salud de la joven y ocasionó su colapso.

“Nosotros teníamos una entrevista pactada, tranquila, dentro del departamento, y de pronto se ha aparecido Néstor con la Policía, un abogado y dos personas que no sabemos quiénes son, me imagino que eran para desalojar a Flor. Y todo esto ha complicado el estado emocional de Florcita”, explicaba.

Flor confiesa que no se desmayó

Un par de meses después, sin embargo, Flor Polo dio una entrevista exclusiva para Día D, en la que hacía un mea culpa por las mentiras que dijo sobre Néstor Villanueva en el programa El valor de la verdad.

En dicha entrevista, la ahora empresaria también se refirió al día en que se desmayó en su departamento luego de la discusión con Néstor.

“Cuando te desmayas, ¿eso fue real?”, preguntó el periodista de ATV.

Flor admitió que sí se vio afectada por el altercado entre ella y su expareja, mas no fue tan grave como se vio en las cámaras.

“No fue un desmayo así, fue un shock que yo pasé. Cuando me han llevado (a la cama), he estado un poco consciente de lo que hacía y en eso me bajé la falda”, admitió Polo.

Sin embargo, siguió afirmando que no estaba en sus cuatro sentidos.

“Pero de verdad que no podía despertar ni nada, y el doctor le dice a mi mamá: ‘Si la hubiera traído después de 5 minutos, señora, su hija sufría un coma’”, finalizó.