Flor Polo sobre regresar con Nestor Villanueva: “No doy marcha atrás”

Este miércoles 19 de enero, Flor Polo se presentó en el set de En boca de todos para confirmar el fin de su matrimonio con Nestor Villanueva. La hija de Susy Diaz se mostró afectada con las declaraciones de su expareja, ya que su separación era un tema de su vida privada.

La empresaria confesó ante las cámaras que se había dado un tiempo con Nestor “a ver qué pasaba”, pero luego de 11 años juntos, ambos tomaron una decisión. ”¿Se enfrió el amor o nunca hubo?”, preguntó la conductora Tula Rodríguez. “Para haber durado bastante tiempo, yo creo que sí hubo amor, pero también mucha falta de atención”, respondió.

Flor Polo mencionó que no quería declarar acerca de su ruptura

“Por supuesto que sí, porque si ustedes han visto mis declaraciones he dicho que no iba a hablar, que me iba a mantener al margen. Pensé que haría lo mismo, pero luego salió diciendo una cosa que no más me quedó reafirmarlo. No declaré absolutamente nada, pero él habló. En realidad, lo que me molestó es que él siga hablando de nuestra vida privada”, contó en un inicio.

Flor Polo se encuentra enfocada en el cuidado de sus hijos

La empresaria confesó ante las cámaras de En boca de todos que por el momento no quiere darse una nueva oportunidad en el amor, pues solo quiere enfocarse en sus pequeños. “Creo que por el momento no, estoy dedicada a mis hijos, a mi familia; por el momento no”, sostuvo.