Flavia Laos impacta a sus seguidores con doloroso tatuaje en los labios

La modelo Flavia Laos realizó un romántico viaje a Cusco en compañía de Jay Alvarrez. Ambos personajes fueron captados en situaciones cariñosas; sin embargo, la actriz negó tener una relación sentimental con el influencer. Tras su regreso tomó la radical decisión de hacerse varios tatuajes y uno de ellos se lo realizó en una zona dolorosa de su cuerpo.

Todo el proceso quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la modelo, donde contó cómo fue el tatuaje que se realizó junto a su hermana Kiara. “A la calle a tomar malas decisiones, pero de la mano, juntas como siempre”, reveló. Mientras su hermana exclama: “Les comento que Flavia y yo tenemos una tradición de hermanas que cada año venimos a hacernos un tatuaje”.

Luego de unos segundos, la actriz mostró el interior de sus labios donde se puede apreciar su nuevo tatuaje con la frase: bite me (muérdeme). “Ahora es el turno de mi hermana. Les voy a enseñar paso a paso cómo ha sido todo, pero miren”, manifestó luego de mostrar lo que se había hecho en la boca.

Modelo descarta posible relación con Jay Alvarrez

La influencer puso fin a las especulaciones sobre un posible vínculo amoroso con Jay Alvarrez, con quien se le vio muy cariñosa en unas imágenes difundidas en redes sociales. Flavia Laos aseguró que solo mantiene una amistad con el joven y por ahora prefiere estar soltera.

“A ver, yo creo que cuando tú tienes un amigo, es normal abrazar a un amigo. Es una amistad por completo, no tiene nada de malo abrazar a tus amigos... Es que no hay nada que esconder, no estoy haciendo nada malo... Quiero quedarme soltera”, detalló para Amor y fuego.

¿Flavia Laos olvidó a Patricio Parodi?

Luego de su regreso del viaje junto al modelo, Flavia Laos fue abordada por los periodistas para preguntarle si ya había olvidado a su expareja Patricio Parodi con el influencer Jay Alvarrez, a lo que la actriz aseguró haber ‘olvidado’ al chico reality. “¿No olvidas al ‘Pato’ con Jay Alvarrez?”, preguntó el reportero. De inmediato, llegó la respuesta. “¿De quién me están hablando?, perdón”, indicó.