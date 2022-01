Britney Spears presenta una carta de desistimiento contra Jamie Lynn Spears

La familia Spears sigue envuelta en una dramática disputa. En esta ocasión, Britney Spears recurrió a sus abogados para presentar un documento legal con el que prohibiría a la actriz Jamie Lynn, su hermana menor, hablar sobre ella desde este momento. Este podría ser el final de una serie de comentarios y acusaciones entre ambas.

Britney da un paso más en la pelea contra su hermana. Foto: Twitter / Pop Crave

¿Qué medidas legales toma Britney Spears contra su hermana Jamie Lynn?

La cantante Britney Spears ha presentado una carta de cese y desistimiento contra Jamie Lynn con respecto a su libro recién publicado Things I should have said.

En la carta, la artista y su abogado Mathew S. Rosengart exigen a la menor de los Spears que no haga referencias despectivas a la artista en los eventos o entrevistas que haga durante la promoción de su libro.

“Tú más que nadie conoce el abuso y las fechorías que Britney tuvo que soportar durante la tutela después de crecer inicialmente con un padre alcohólico. Como se dijo anteriormente, tras haber soportado una tutela de 13 años que la despojó de los derechos civiles y las libertades fundamentales, Britney ya no será intimidada por su padre ni por nadie más”, expresó el letrado en el documento.

Carta de del abogado de Britney contra la hermana de la artista. Foto: Page Six

Jamie Lynn Spears no hará gira para promocionar su polémico libro

Previo a la publicación legal de la intérprete de “Stronger”, la protagonista de Zoey 101 ya había opinado sobre sus próximas actividades relacionadas Things i should have said.

Según TMZ, Jamie Lynn Spears aclaró que no desea organizar una gira para promocionar su libro de memorias.

El embarazo de la actriz, el accidente casi fatal de su hija y la tormentosa relación con su hermana mayor son los temas más polémicos de esta publicación.

La actriz no tiene programada una gira para vender su libro. Foto: Twitter / TMZ

Al parecer, la intérprete de “Follow me” prioriza compartir su verdad y sanar su pasado al dejar de lado las ventas que este último lanzamiento pueda generar.