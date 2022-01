Artista peruana Romina Hera presenta “Okey bay”, su primer single del 2022

Un nuevo lanzamiento para los amantes de la música hecha en Perú. La artista Romina Hera emprendió su camino en solitario en 2020, en medio de la cuarentena por el coronavirus. Desde entonces ha lanzado los temas “En la mañana”, “Entre las sombras” y “Tarde”. En esta oportunidad, presentó su nuevo single “Okey bay”, la primera canción que estrena este año.

“‘Okey bay’ es una canción que empecé a componer en el 2016 y recién la terminé de producir el año pasado. Siento que, desde que creé esta canción, crecí mucho musicalmente. Produciendo este lanzamiento me di cuenta de todo lo que soy capaz de hacer y de crear, tanto con la canción como con el videoclip. Se siente una gran satisfacción haber logrado materializar todo tal cual lo imaginé”, explicó Romina a través de un comunicado de prensa.

Portada de "Okay bay". Foto: Romina Hera

Más datos sobre esta nueva producción de la artista

El tema está inspirado en el disco Corazones de Los Prisioneros, en el que los sintetizadores y el bajo son importantes protagonistas. Los sonidos de animes clásicos, música funk de los años 70, el synthpop, el electroclash y el techno con tintes oscuros son parte de la esencia de Romina.

“Siento que los animes que he visto desde niña en los años 90 me marcaron bastante, pero lo que creo que más me impactó fueron las canciones: los openings, los ritmos, las melodías, las voces. Desde hace muchas bandas atrás siempre digo que quiero hacer música de anime. No sé si lo haya logrado en algún momento, pero mientras estuve produciendo ‘Okey bay’ en el 2021″, escribe la artista en el comunicado.

Esta canción fue compuesta en 2016 y producida durante marzo de 2021 en Lima, Perú. Romina Hera se encargó de la producción en su totalidad al grabar los bajos y voces en su habitación.

Las guitarras fueron registradas por Manuel Vela (Kill Amigo). Además, la mezcla y masterización fue realizada por Daniel Martinetti (Elegante y la Imperial).

El equipo encargado de la realización del videoclip estuvo integrado únicamente por mujeres cineastas. La grabación, dirigida y editada por la misma cantante, contó con la participación de Kathya Belemba Romero en la dirección de fotografía, Joseline Urco como gaffer, Cecilia Medina en la dirección de arte y Shanny Gómez en la producción.

¿Quién es Romina Hera?

Romina Hera es una artista multidisciplinaria peruana, con una trayectoria musical en los escenarios de Lima desde el 2007. Ha formado parte de bandas locales como Baby Steps, Kusama, Amadeo Gonzáles, entre otras.

Durante todos estos años, se ha presentado en diversos festivales junto a artistas nacionales e internacionales. Cuenta con un total de cinco discos publicados y dos ediciones en vinilo.

Desde el 2020 desarrolla un nuevo proyecto en solitario, en el que explora distintos ritmos con su guitarra barítono y ‘loopea’ diferentes melodías en vivo acompañadas de su voz.

Romina ha llegado a producir sus propias canciones, las cuales fusionan disco, reggae, pop, entre otros géneros urbanos.