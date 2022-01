Andrea Llosa a Magaly Medina: “No estoy al tanto de lo que piense”

La periodista Andrea Llosa anunció su regreso a ATV con una nueva temporada de sus programas Andrea y Nunca más, luego de unas cortas vacaciones en familia. La conductora de televisión está muy emocionada con los nuevos casos que presentarán a través de la pantalla chica; además, se refirió sobre los supuestos problemas que existen entre ella y Magaly Medina.

Para la comunicadora, los diferentes problemas familiares tocados en su programa buscan justicia y seguirán haciéndolo en este año. “Arrancamos con Andrea este lunes 24 de enero a las 8.45 de la noche, mientras que Nunca más regresa el domingo 30 a las 8.30 p. m. Seguiremos con las historias potentes y buscando justicia en los casos”, precisó para El Popular.

Por otro lado, la periodista se refirió a los comentarios de Magaly Medina, quien aseguró que su compañera de ATV le habría quitado los casos de farándula como el de Dayanita, Carlos ‘Tomate’ Barraza y Juan Víctor Sánchez. “La verdad, no me interesa lo que piense Magaly, tocaremos los temas que crea conveniente mi equipo. No estoy al tanto de lo que piense, tampoco tengo rencillas con nadie” .

Conductora sorprendida con los audios de Andrea San Martín

Tras exponer en su programa el caso de Andrea San Martín y tener como invitado en el set de televisión a Juan Víctor Sánchez, quien presentó audios reveladores contra la modelo, Andrea Llosa aseguró que la exconductora está siendo mal asesorada legalmente. “Lo que creo es que (Andrea) está mal asesorada completamente. Lamentablemente, hay abogados que, lejos de apoyar una conciliación, piensan en otros beneficios. Ella tiene las puertas abiertas (de su programa) si desea hablar”, expresó para Trome.

Para Andrea Llosa, la ex chica reality Andrea San Martín no estaría actuando como lo dicta la ley. Foto: composición Andrea Llosa, Andrea San Marín/Instagram

Andrea Llosa revela haber salido con Salim Vera

La figura de ATV sorprendió a propios y extraños con sus respuestas a las preguntas que le realizaron sus seguidores en su cuenta de Instagram. Una de las dudas de los cibernautas es si Andrea Llosa estuvo saliendo con Salim Vera y su comentario impactó a todos. “Ja, ja, ja (...) Sí”, escribió la conductora a través de las historias de la red social.