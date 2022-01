Will Smith celebra el 85 cumpleaños de su mamá bailando junto a ella y el video se hace viral

La celebridad de Hollywood Will Smith publicó en sus redes sociales un tierno video donde sale bailando junto a su madre la canción “I wanna dance with somebody”.

Will Smith bailó al ritmo de “I Wanna Dance With Somebody” con su madre. Foto: Will Smith/Instagram

Un amor incondicional. La familia Smith estuvo de fiesta este lunes 17 de enero debido al cumpleaños número 85 de la mamá de Will Smith, Caroline Bright. La superestrella de Hollywood enterneció a sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram al subir un video donde sale demostrando sus mejores pasos de baile junto a su progenitora. En la descripción de la publicación el protagonista de “Soy leyenda” escribió: “85 ¡Hoy! Feliz cumpleaños, mamá-mamá. Bailemos nuestro camino a 100″. En el clip se escucha de fondo musical la icónica canción de Whitney Houston, “I wanna dance with somebody”, que causó furor en los años 80 y hasta el día de hoy. Will Smith le dedicó el tema “I Wanna Dance With Somebody”, a su madre por su cumpleaños. Foto: Will Smith/Instagram El inmenso amor que siente Will por su madre se pudo mostrar en el video, pues mientras ambos bailan cogidos de las manos y se mueven de un lado al otro, la celebridad le dedica la canción. Varios famosos no dudaron en dejar sus comentarios y felicitar a la señora Bright por su día. Algunos de ellos fueron DJ Jazzy Jeff y el actor Jamie Foxx. PUEDES VER: Jada Pinkett Smith habla sobre padecer alopecia: “En este punto solo puedo reír” Will Smith: la violencia familiar que presenció en su niñez En la actualidad, el actor Will Smith es uno de los actores más prestigiosos de la industria y goza de una larga trayectoria que comenzó con la entrañable serie El príncipe del rap en Bel-Air. Sin embargo, su vida no siempre estuvo llena de lujos y felicidad, pues en su nuevo libro, la figura de Hollywood contó cómo fue su infancia. “Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba. Era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas (...) Escuchó cada disco. Visitó todos los estudios (de grabación). El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a su familia fue por el que consiguió poner comida sobre la mesa todas las noches de mi vida”, cuenta en uno de los extractos. Will Smith hablará sobre un tema personal poco conocido por sus fans. Foto: captura YouTube Asimismo, reveló que si bien su padre, William Carroll Smith, quien falleció en el 2016, nunca lo agredió físicamente, sí lo hizo con su madre. “Cuando tenía 9 años vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”, reveló. PUEDES VER: Will Smith y Jada Pinkett revelan problema de salud de su hijo El hijo de Will Smith tuvo una intervención familiar El joven cantante de 23 años Jaden Smith empezó a preocupar a sus fans cuando a finales de 2019 comenzaron ver al artista luciendo con un demacrado físico debido a su nuevo estilo de vida. Por ello, en el programa que conduce su madre Jada Pinkett, la familia Smith decidió realizarle una intervención familiar. Jaden Smith comenzó a incursionar en el rap. Foto: captura/Instagram “Tuvimos que organizar una pequeña intervención en el caso de Jaden porque se había vuelto vegano, pero nosotros nos dimos cuenta de que no estaba consumiendo cantidades suficientes de proteína y se estaba consumiendo. Tenía un aspecto horrible, como si estuviera agotado o enfermo; era evidente que no estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba”, afirmó Jada Pinkett.

Video recomendado: Ethel Pozo confiesa que ya no ve a Melissa Paredes: “No concuerdo con cómo se dieron las cosas”