Patricia Portocarrero y su familia vencieron a la COVID-19: “Gracias a todo el personal médico”

Patricia Portocarrero compartió con sus seguidores de Instagram una muy buena noticia. Luego de contagiarse de COVID-19 el pasado 6 de enero junto a toda su familia al punto de permanecer internados en la Villa Panamericana, la actriz e improvisadora celebró haberse librado completamente de la enfermedad.

“Hemos sido dados de alta del COVID-19, así que hoy ya estamos para retirarnos. Y hoy es cumpleaños de Milan. ¡Vencimos el COVID-19! Gracias, Villa Panamericana EsSalud” , se le escuchaba decir a la intérprete en su cuenta oficial.

Patricia acompañó su video con un texto donde detalló más sobre su proceso de recuperación.

“El 6 de enero me dio COVID-19 junto a toda mi familia. Llegué a la Villa Panamericana️ y me recibieron un grupo de ángeles”, rezaba el post de la actriz.

Patricia Portocarrero agradece al personal médico

Líneas más abajo, la improvisadora demostró toda su gratitud con el equipo de salud que la atendió durante su estadía.

“Gracias a todo el personal médico y logístico de la Villa. Nunca había sentido tanta empatía y cariño, ustedes me ayudaron a no tener miedo y a combatir el bicho. Ustedes le están cambiando el rostro a EsSalud. Gracias, doctores y doctoras, licenciadas, técnicas, enfermeras, vigilantes, personal de la comida, de la limpieza, a todos. Los llevaré siempre en mi corazón”, escribió con emoción.

También agradeció a su familia

Asimismo, la actriz extendió sus agradecimientos a los miembros de su familia por el apoyo brindado en los tiempos de angustia mientras combatía la enfermedad.

“Sin el amor de mi Fabri (su esposo) y Milan (su hijo), de mis hermanos y sobrinos, cuñadas y cuñado, amigos, no hubiera sido fácil. Mi Señor, tú me amas y me proteges, me pones las pruebas que sabes puedo soportar. En ti confío. Gracias por curarnos”, finalizó la intérprete.