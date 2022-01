Michelle Soifer dio positivo a COVID-19, pero encuentra estable: “Me asusté mucho”

Michelle Soifer se sumó a la amplia lista de famosos peruanos que contrajeron COVID-19 desde el inicio de la pandemia. La cantante se enteró de la noticia este martes 18 de enero, ya que tenía planeado presentarse en En boca de todos para promocionar el lanzamiento de su nuevo disco. La prueba que realiza América como parte de su protocolo arrojó el resultado que tanto temía.

Por suerte, la intérprete de “Bombón asesino” se encuentra estable de salud debido a que cuenta con las tres dosis de la vacuna contra el coronavirus. La artista nacional también aseguró que seguirá trabajando desde su aislamiento a pocos días del lanzamiento de su disco “La Nena”.

Michelle Soifer se pronuncia tras contagiarse de COVID-19

“Cuando me dieron la noticia me asusté mucho. Ustedes saben que es una semana importante para mí por el lanzamiento de La Nena, pensé que íbamos a parar, pero no, vamos a seguir trabajando. Voy a descansar los días que sean necesarios y luego retomaremos con la gira de promoción”, inició.

Michelle Soifer tenía planeado lanzar su nuevo disco en la semana. Foto: Instagram

Luego agregó: “Gracias a Dios, hasta ahora no me ha chocado mucho y puedo hacer mis cosas, pero sigo cuidándome para cuidar a los demás. Yo tengo mis dos vacunas y me refuerzo. Por ello, solo me dio como una gripe”.

Michelle Soifer hace un llamado a sus seguidores para que se vacunen

Debido a que casi no cuenta con síntomas, Michelle Soifer resaltó la importancia de las vacunas para combatir esta pandemia. Por ello, la cantante pidió a sus seguidores a colocarse las dosis de refuerzo contra este virus, mientras que ella seguirá trabajando a pocos días del lanzamiento de su nueva producción musical.

“La vacuna ayuda mucho para tener defensas, así que, si aún no lo hacen, vayan y completen sus dosis. La salud es lo más valioso que tenemos para nosotros y todos los que nos quieren”, concluyó.