Melissa Paredes encara a Chris Soifer por criticar apariencia del ‘Gato’ Cuba: “Qué mala”

Melissa Paredes regresó a la conducción de Mujeres al mando este lunes 17 de enero y uno de los momentos que más llamó la atención durante su reaparición fue el que protagonizó con Chris Soifer luego de que esta se refiriera al físico de Rodrigo ‘Gato’ Cuba durante el segmento denominado El kiosko del espectáculo.

¿Qué dijo Chris Soifer sobre el ‘Gato‘ Cuba?

Después de que se mostraran algunas fotos recientes del ‘Gato’ Cuba, la hermana de Michelle Soifer empezó a elogiar al futbolista; sin embargo, opinó acerca del rostro del mismo y causó asombro por su comentario.

“Tiene buen cuerpo y su mirada transmite ternura, pero su cara no me gusta. Si lo ponemos así, vemos solo el cuerpo. No estoy votando. Solo digo que si lo tapamos y vemos solos vemos su cuerpo. Mitad no, si vemos cuerpo, sí”, señaló.

Chris Soifer habla sobre la apariencia del 'Gato' Cuba. Foto: captura de Latina

¿Cómo reaccionó Melissa Paredes?

Ante dichas palabras, Melissa Paredes quedó anonadada y le replicó a Chris Soifer “Qué mala… Has venido bien exigente”, y esta última agregó “Sí, hoy sí”

Milena Zárate critica a Melissa Paredes por su regreso a Mujeres al mando

Milena Zárate lanzó duras críticas contra Melissa Paredes luego de que esta última reapareciera como conductora del magazine Mujeres al mando junto a Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino.

“Yo creo que cada programa y cada canal tiene sus prototipos de personas que quieren, tienen una cierta línea de qué artistas quieren y, justamente por eso, al público que ella se debe, al tipo de programa que ella presenta, yo creo que ella debería parar un poquito con el tema de exponerse (...) anteponer su integridad y la de los suyos”

Como se recuerda, Melissa recibió una serie de ataques tras anunciar el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba y posteriormente confirmar un romance con Anthony Aranda.