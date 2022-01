Anthony Aranda presume cómo lo engríe Melissa Paredes luego de confirmar su relación

Melissa Paredes y Anthony Aranda continúan exponiendo sus muestras de afecto en redes sociales. Luego de que la modelo y conductora de televisión revelara que desde hace un mes mantiene una relación formal con el bailarín, no temen expresar su amor públicamente.

Es por ello que el exparticipante de El artista del año compartió recientemente con sus seguidores los detalles que Melissa Paredes tiene con él. Aranda comentó que su actual pareja le estuvo preparando una deliciosa cena luego de terminar su día laboral.

“Hoy ha sido un día súper productivo, ya terminamos clases, por ahí he visto que alguien está cocinando, ¡qué rico!”, se le escuchaba decir al bailarín en una de sus stories.

Asimismo, se mostraba emocionado por reunirse con Paredes y disfrutar de su comida.

“Vamos a probar una vez más la sazón de mi bebé, que cocina buenísimo, por fin se acabó el día”, acotó Aranda.

¿Qué le preparó Melissa Paredes a Anthony Aranda?

En sus historias posteriores, Anthony mostró el platillo preparado por Melissa. El pollo al sillao con fideos tornillo dejó perplejo al joven artista.

“Yo estaba a dieta, pero por acá me están engriendo demasiado. Amor, yo estaba a dieta”, repetía.

Sin embargo, la modelo desmintió lo que decía su actual pareja.

“¿Estás a dieta? Amor, tú no haces dieta, no mientas”, comentó Paredes entre risas. “Bueno no, no hago dieta”, aceptó finalmente el bailarín.

Dejando las bromas de lado, Aranda agradeció el tierno gesto de su pareja. “¡Qué rico! Gracias, bebé”, finalizó.