Maju Mantilla deja mensaje a ‘Carloncho’: “Hay que tener responsabilidad y respeto por lo que se dice”

Tras varios meses alejado de la televisión, Carlos Enrique Banderas, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘Carloncho’, reapareció este martes en En boca de todos luego de ser separado del programa por comentarios machistas. El locutor se mostró arrepentido ante las conductoras y aprovechó la ocasión para ofrecer disculpas públicas por lo sucedido respecto a Rosángela Espinoza.

“Yo tengo que pedir disculpas, he estado en un canal que es para toda la familia. Pido disculpas de corazón a toda la gente que se haya sentido tocada por lo que he podido decir. Sonó mal. Yo lo entendí, lo asumí y aquí estoy, 10 meses después, tengo que pedir disculpas. Sí entendí a las personas porque era lo que yo estaba proyectando”, indicó.

Maju Mantilla deja fuerte mensaje a Carloncho

Pese a las sentidas palabras expresadas por Carloncho, Maju Mantilla no olvidó lo ocurrido con el conductor, por lo que le dedicó unas tajantes palabras. La reina de belleza indicó que al ser una persona pública uno debe tener mayor responsabilidad con los comentarios que emite en televisión.

“Como tú dices, uno cuando está en el medio y hay muchas personas que te siguen y escuchan hay que tener mucha responsabilidad y respeto por lo que se dice y hay cosas que no se pueden justificar, en cuanto a tu accionar, pero es importante que uno reconozca, asuma sus errores y pida perdón. Hay jóvenes que te siguen, que te toman como ejemplo y modelo y no pueden replicar cosas que no se deben hacer ni decir”, indicó.

Carloncho quiere llevarse a Ivana Yturbe a la radio

Durante otro momento de la entrevista, el locutor de Radio Moda expresó su deseo de darle una oportunidad a Ivana Yturbe en el mundo radial. La novia de Beto da Silva aseguró que ‘Carloncho’ es su padrino y este aprovechó para señalar que busca jalársela para su programa.

“Yo me la quiero jalar, me la quiero llevar”, aseguró el conductor radial ante la emoción de la presentadora.