Jessica Newton y su esposo regresaron al Perú después de unas largas vacaciones en Europa

Jessica Newton regresó recargada al Perú después de tomarse unas vacaciones en tierras europeas; sin embargo, no lo hizo sola, sino en compañía de su esposo Fernando Sánchez de Lamadrid. Así lo dejó ver a través de sus redes sociales, desde donde ha detallado el trayecto de su vuelo y el pequeño recibimiento que le organizaron en casa.

La empresaria halagó a su ama de llaves por lucir más rejuvenecida y cariñó a su perrito, que estuvo a punto de irse al veterinario para recibir una ducha. Como dejó claro horas antes de partir de Madrid, su hija menor aún se quedó en España porque tenía planeado realizar un campamento deportivo en Suiza y recién retornará al país en febrero.

Jessica Newton visita tiendas de ropa de bebé para comprarle prendas a su nieto

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, se alejó del Perú con su esposo por algunas semanas, pero no se ha desconectado de sus seguidores en redes sociales. Desde ese medio, les ha mostrado detalles de su viaje. Al respecto, lo que más ha llamado la atención fueron las compras que le hizo a su nieto.

En ese sentido, aprovechó sus últimos días en Madrid y adquirió regalos para el primogénito de su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid. Días antes, su esposo mostró el conjunto del Real Madrid que le había comprado a su nieto.

Jessica Newton aclara que no se ha mudado a Madrid

Jessica Newton se ha mostrado muy feliz durante las últimas semanas por las calles de Madrid debido a que su esposo trabaja por temporadas allá; sin embargo, eso hizo pensar a sus seguidores que la empresaria ya no radicaría en el Perú.

Al ser consultada, la ex reina de belleza aclaró: “No me he mudado a Madrid, Fernando es español. Venimos todos los años y nos encanta”.