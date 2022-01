Sheyla Rojas habla en vivo con Hablando huevadas y sorprende al lanzar su popular frase

El show Hablando huevadas, conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna, continúa dando de qué hablar. En una de sus últimas presentaciones, que se realizan en el teatro Canout, participó una famosa figura del espectáculo. Se trata de la modelo Sheyla Rojas, quien desde México se comunicó en vivo con los comediantes peruanos.

En el escenario se encontraba la productora Cathy Saenz . Fue ella quien hizo el enlace telefónico con la exchica reality. El público quedó asombrado al escuchar la voz de Sheyla Rojas. “Qué alegría, qué sorpresa, la llamada ganadora”, se le escuchó decir.

Luego, Jorge Luna le explicó que la dinámica consistía en elegir a una persona de los asistentes para que gane una buena cantidad de dinero, con la condición de que ella diga su popular frase con el nombre del show. La modelo aceptó el reto y lo cumplió.

Sheyla Rojas. Foto: Instagram Sheyla Rojas

“ Y hasta aquí llegó Hablando huevadas y quien no ve Hablando huevadas, que me deje coja sino next ”, expresó Sheyla Rojas en medio de los gritos de los conductores. Finalmente, el espectador se llevó de premio 3.000 soles.

El video se ha convertido viral en Instagram, incluso la propia Sheyla Rojas compartió fragmentos de su participación en las historias de la red social.

Yaco Eskenazi también habló con Hablando huevadas

Otro de los famosos de la farándula local que habló con Hablando huevadas fue el exchico reality, Yaco Eskenazi. “ Los he visto hacer m... a la gente ”, les dijo el esposo de Natalie Vértiz a los comediantes.

