Hablando huevadas: llaman a Yaco Eskenazi y él responde “que no me hagan mie***”

Hablando huevadas se ha convertido en uno de los shows de comedia más populares en nuestro país y es por ello que, en los últimos meses, diversos personajes de la farándula han protagonizado divertidos momentos en este programa, ya sea en el set o mediante una llamada telefónica. Uno de ellos fue, justamente, el conductor de televisión y ex chico reality Yaco Eskenazi.

Cuando la más reciente edición del espectáculo estaba a minutos de finalizar, Jorge Luna y Ricardo Mendoza invitaron a uno de los asistentes a conversar con ellos y se dieron con la sorpresa de que se trataba del barbero del exintegrante de Esto es guerra, así que le pidieron que lo llamara.

Luego de unos minutos, Yaco Eskenazi respondió la llamada y le comentó al peluquero: “ Mándales saludos a esos (...) que no me hagan mier** diles ”, para luego añadir: “Estaba comiendo mi ceviche, me han sacado de la cocina, este se cree muy pend*** (...) Sí, es mi bardero, es verdad, ahora después de esta llamada me va cortar el pelo gratis de por vida”, señaló, lo que provocó las risas de todos en el set.

¿Qué respondió Yaco Eskenazi?

Al escuchar esto, los conductores de Hablando huevadas le aclararon a Yaco Eskenazi que no estaban llamando para hacerle alguna broma, sino para que cumpla un reto y así su barbero pueda llevarse 3.000 soles. Finalmente, el conductor aceptó y cerró el programa diciendo: “ Y aquí termina Hablando huevadas, te lo dice el capitán de Los leones ”, tras lo cual el público empezó a aplaudir efusivamente.

¿Qué es Hablando huevadas?

Hablando huevadas es un show de comedia que tiene como conductores a Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Al inicio, este fue creado solo como un programa de YouTube (más de 1,35 millones de suscriptores.), pero ahora cuenta con una versión presencial que se desarrolla en el Teatro Canout.