Flavia Laos sobre su situación sentimental: “Estoy solterísima y así me quiero quedar”

Durante el programa de Amor y fuego del martes 18 de enero, Flavia Laos habló sobre su actual situación sentimental y dejó en claro que solo tiene una amistad con el influencer Jay Alvarrez. Como se sabe, hace algunos días, Laos y Alvarrez viajaron juntos a Cusco y compartieron por redes sociales los lugares que visitaron.

Tras la llegada de Flavia Laos a Lima, el espacio de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre aprovechó para preguntarle sobre su viaje a Macchu Picchu con el modelo e influencer hawaiano.

Flavia Laos sobre Jay Alvarrez: “Es un buen chico”

La modelo peruana contó cómo conoció a Jay Alvarrez. “Lo conocí por las redes sociales y nos estuvimos escribiendo por ahí. Es un buen chico y super buena gente. Él quería conocer Perú, así que nos fuimos ver Cusco y todo”, detalló Flavia. “¿Te diste una luna de miel por el Cusco?”, preguntó el reportero de Amor y fuego. “No, no, me da risa porque ustedes se crean todas unas historias”, añadió la también actriz.

“No hay nada que esconder porque soy una persona que no hace nada malo. No le estoy faltando el respeto a nadie y así como tengo un amigo de Estados Unidos, tengo también amigos en Europa, en otros lugares, acá en Perú, así que normal”, indicó.

Flavia Laos aclara que está soltera