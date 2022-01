‘Carloncho’ hace mea culpa y pide perdón en En boca de todos: “Me sentí un tonto”

‘Carloncho’ reapareció en televisión después de varios meses de ausencia. El locutor de radio brindó una entrevista al programa En boca de todos, en el que había trabajado como conductor de TV hasta marzo del 2021. En ese entonces, fue retirado del magazine debido los comentarios machistas que hizo en plena transmisión de Radio Moda.

Carlos Enrique Banderas hizo un mea culpa en televisión nacional. Reconoció que cometió un error al lanzar frases denigrantes contra las mujeres al referirse a su pasado amoroso.

‘Carloncho’ se mostró arrepentido

Su excompañera, Tula Rodríguez, le preguntó si había reflexionado durante el tiempo que tuvo que dejar América TV. En seguida, ‘Carloncho’ pidió perdón a quienes se sintieron afectados por sus palabras. Contó que pudo entender que se había equivocado y que había fallado como comunicador.

“Entendí que me equivoqué, totalmente, entendí también a los directivos (del canal) y a la gente que me explicó. Uno nunca deja de aprender”, sostuvo.

“Pido disculpas de todo corazón a la gente que se sintió tocada por lo que yo he podido decir. No hay justificación, lo entendí y lo asumí. Tengo mi madre, saben el amor que le profeso, esa fue una de las cosas que me pudieron doler”, agregó el conductor de “El show de Carloncho”.

“Quiero, de verdad, pedir disculpas. (...) Era algo que yo proyecté y era mi responsabilidad. (...) A veces uno quiere ser gracioso y termina siendo un tonto. Me sentí un tonto al día siguiente, me sentí mal, sentí que no había cumplido como profesional (...) Fallé como comunicador ”, finalizó.

¿Cómo anunciaron su retiro de En boca de todos?

El 3 de marzo, el conductor Ricardo Rondón anunció la abrupta salida de Carlos Enrique Banderas, ‘Carloncho’, en medio de la polémica que generaron sus comentarios machistas.

“La situación de ‘Carloncho’ es complicada debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que evidentemente no tiene mayor justificación, PRO TV ha decidido separarlo de En boca de todos”, expresó el presentador de En boca de todos.