‘Carloncho’ apadrina a Ivana Yturbe en la radio y confiesa que la quiere ver en cabina

‘Carloncho’ volvió a aparecer el televisión, pero no lo hizo solo, sino en compañía de la empresaria Ivana Yturbe, quien debutó como locutora radial en Moda: 97.3 FM. El animador la catalogó como su nueva y preferida ahijada al cumplir del sueño de adolescente de la esposa de Beto Da Silva.

La entrevista sirvió para que el exconductor de En boca de todos pida perdón por las palabras que dijo hace 10 meses y reconozca que los tiempos son distintos y los comunicadores tienen que evolucionar profesionalmente para saber qué temas son más sensibles a los oídos u ojos de los espectadores.

‘Carloncho’ pide perdón por el exceso que dijo en televisión nacional

Después de mucho tiempo, el locutor ‘Carloncho’ reapareció en América TV y pidió disculpas públicas a todo el Perú por los comentarios machistas que hizo en referencia a la expareja Rosángela Espinoza. Mostró arrepentimiento por todo el tiempo lejos del público televisivo.

“Yo pensé que sabía muchas cosas, pero me di cuenta que todavía no sé algunas otras (...) En ese sentido, entendí que me equivoqué”, aseveró el popular conductor.

Ivana Yturbe cuenta por qué no muestra el rostro de su hija en redes sociales

La empresaria Ivana Yturbe recibió en el año 2021 el mejor regalo que le pudo dar la vida, de acuerdo a lo dicho por ella: su hija. Desde ahí no ha parado en mostrar su etapa como madre y detalles de su pequeña; sin embargo, hasta la fecha ninguno de sus seguidores conoce el rostro de la recién nacida.

Hace unos días, dejó un casillero de preguntas libres a sus seguidores para que puedan conocerla un poco más y una de ellas quiso saber por qué razón no exponía la cara de la bebé. En ese sentido, respondió: “Yo me muero por hacerle hasta (videos de) TikTok, pero su papá aún no quiere exponerla”, confesó en sus historias de Instagram.