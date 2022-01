Bryan Arámbulo confesó haberse realizado otro retoque estético en su cuerpo

Bryan Arámbulo visitó el set de Mujeres al mando para contar cómo inició su año, después de haber protagonizado un accidente automovilístico en su ciudad natal, Huacho. El artista estuvo contando que una vidente ya le había advertido lo que pasaría a inicio de año.

Es así que, junto a las conductoras del programa matutino, el artista bromeó y señaló: “Antes de que pasara esto, me había leído el totó, pues, el totó nuevo”. Además, añadió que el adivino le dijo: “Cuídate porque este año vas a empezar con eso y no esperaba que me iba a pasar”.

Asimismo, Bryan Arámbulo se refirió a los comentarios de personas malintencionadas que aseguran que se ha vuelto creído y que ha perdido la humildad con la que salió de su tierra para buscar un futuro mejor.

Melissa Paredes elogia a Bryan Arámbulo y niega que sea creído

La conductora Melissa Paredes no concibe la idea de que Bryan Arámbulo se crea un divo y, al contrario, manifestó que lo ve “súper humilde”.

Con esto, el cantante también se refirió a la fuerte pelea que tuvo su familia con sus vecinos por faltarles el respeto. De esa forma, también negó que haya estado conduciendo en estado de ebriedad.

Bryan Arámbulo confiesa que le gustaría conocer a Lourdes Sacín

Luego de que la periodista Lourdes Sacín dijera que estaría encantada de ir a algún concierto de Bryan Arámbulo y que lo defendiera del escándalo que vivió en la ciudad de Huacho, el artista sorprendió a todos al devolver el halago y declararse fan de la comunicadora, al punto de confesar que ambos chatean por WhatsApp como amigos desde siempre.