Avril Lavigne, Paramore, My Chemical Romance se reunirán para el festival “When we were young”

El evento “When we were young” reunirá a más de 20 bandas de géneros musicales como rock y punk que causaron furor en los 2000. A través de la cuenta oficial en Instagram del evento, se dio a conocer la noticia y se indicó el nombre de todas las agrupaciones que participarán. Paramore, My Chemical Romance y We The Kings, son algunas de ellas.

Ante la noticia, los usuarios no dudaron en mostrar su felicidad y en comentar la publicación. La cuenta de Instagram del evento tiene más de 100.000 seguidores y presenta miles de reacciones. Además, en el reciente post se indica que la preventa de las entradas comenzará el viernes 21 de enero a las 10.00 a. m..

¿Cuándo se realizará el festival y qué bandas estarán presentes?

El evento “When we were young”, el cual toma el nombre de una de las canciones más populares de The killers, se realizará el próximo 22 de octubre en Las Vegas, Nevada. En la pagina oficial del festival se detallan los precios que van desde 225 hasta 500 dólares. Asimismo, se indicó que la preventa se llevará a cabo este viernes 21 de enero.

El festival se llevará a cabo en octubre y reunirá a famosas bandas que tuvieron su mayor popularidad en los 2000. Foto: Composición / Instagram

Se presentarán más de 20 bandas más famosas de los 2000 y que estuvieron en el Top musical por tener pegajosas letras y hacer bailar a sus fieles seguidores. My Chemical Romance, AFI, Avril Lavigne, The Used, Bring Me the Horizon, Taking Back Sunday, A Day to Remember, The All American Rejects, Boys Like Girls, Sleeping With Sirens, Jimmy Eat World, 3OH!3, Paramore y entre muchas otras bandas estarán presentes en el gran evento.

Cuáles fueron las reacciones de los fanáticos

“No puedo esperar”, “Esto no puede ser cierto”, “¿Esto es real? Esto es como la alineación de los sueños de todos”, “Espero que no sea una broma. ¡Estoy gritando!”, “Consideren hacerlo en dos días, por favor, los conflictos en el set ya me están dando un ataque al corazón”, fueron algunas de las reacciones por parte de los usuarios.