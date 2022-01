Andrea Llosa confiesa que no ha descartado la posibilidad de volver con su aún esposo

Andrea Llosa regresa por todo lo alto. La figura representativa de ATV volverá a la conducción de sus dos programas emblemáticos los mismos días de la semana y en el mismo horario. Así lo dio a conocer a través de una entrevista a un medio local en la que comentó detalles de su regreso y también habló del padre de sus hijos.

En relación a sus programas, aseguró: “Me siento muy orgullosa del equipo que hemos formado y demasiado agradecida al público que nos sigue. Creo que la gente se siente identificada con los casos porque son verídicos y, además, se sabe que en mis programas se apagan las luces después de la presentación de los casos, pero ahí no acaba nuestro trabajo. Nosotros seguimos trabajando dándoles a los protagonistas ayuda legal y psicológica. Además, tengo un equipo muy bueno de profesionales que nos asesora”.

La periodista Andrea Llosa comentó cuál es la relación actual con el padre de sus hijos, de quien se separó hace unos meses por mutuo acuerdo, sin dejar de mantener una buena comunicación: “Uno no sabe qué puede pasar mañana. Tuvimos problemas, como muchas parejas durante la pandemia, pero nos queremos mucho. Él ha sido mi mejor amigo y no hay planes de divorcio. Actualmente, tenemos una relación bonita. Estamos en un proceso de ver cómo se dan las cosas”.

Por último, reveló que decidió contratar seguridad personal para mantenerse más tranquila: “Tengo seguridad conmigo. No he recibido últimamente amenazas, pero no puedo esperar a que eso pase. En realidad, hoy, en Lima, todos no nos sentimos seguros, vivimos asustados. Por eso, no salgo mucho. A veces a ver a mi familia, pero salgo muy poco”.

Andrea Llosa cuenta que salió con Salim Vera

La conductora Andrea Llosa detalló la buena relación que vive con su aún esposo, después de separarse tras 16 años de convivencia. No obstante, asombró a todos al confesar que salió con Salim Vera.

Publicación de Andrea Llosa Foto: Instagram

La revelación la hizo a través de sus redes sociales cuando un seguidor le consultó: “¿Es cierto que tu saliste con Salim Vera?” y ella respondió con un “Ja, ja, ja… Sí”.

Andrea Llosa: ‘Robotín’ contó la verdad por la que asistió al programa de ATV

El cómico ambulante, ‘Robotín’, sorprendió a todos al revelar que la verdadera razón por la que se presentó en el programa de Andrea Llosa fue porque estaba ajustado de dinero y quería quitarse la duda de saber si eran sus hijas o no.

En ese sentido, señaló: “Yo busqué al programa porque el programa se trataba de ADN y me habían llegado unas pruebas de la mamá de mis hijas, unas pruebas adúlteras con ciertas personas”. Además, añadió: “Como estábamos en pandemia, estaba misio y eran tres ADN los que yo iba a pedir y son como 4.000 ‘lucas”.