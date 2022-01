Adolfo Aguilar tras declararse homosexual: “He sufrido mucho y no me gustaría que otros pasen por eso”

Adolfo Aguilar se quitó un peso de encima. Durante la última semana, el recordado exconductor de Yo soy declaró abiertamente su homosexualidad y recibió el respaldo de sus seguidores, algo que lo ha dejado gratamente sorprendido. Ahora, se prepara para estrenar su unipersonal ¿Por dónde salgo?, en el cual contará cómo fue el camino que transcurrió para aprender a respetarse y amarse tal cual es.

En una entrevista con La República, el también productor y director de cine se animó a hablar sobre los motivos que lo llevaron a ser completamente honesto con su público, sus proyectos laborales para este 2022 y, además, explicó qué es lo que desea lograr con el espectáculo que presentará próximamente en el Teatro Británico.

Los últimos años has estado algo alejado de la televisión. ¿A qué le has dedicado ese tiempo?

El 2019 me dediqué a dirigir y producir películas como No me digas solterona 2, Mundo gordo o Prohibido salir; el 2020, que vino la pandemia, llegó esta onda de la depresión, de encontrarme a mí mismo, de pensar que pronto iba a cumplir 50 y no sabía qué iba a pasar; y en el 2021 comencé a escribir ¿Por dónde salgo?, que inicio como una serie de televisión de seis capítulos, y que ahora es un unipersonal.

Adolfo Aguilar afirmó sentirse bien tras hacer pública su orientación sexual. Foto: Instagram

Cuéntanos, ¿de qué trata este espectáculo, ¿Por dónde salgo?, y por qué deberíamos ir a verlo?

Es mi historia de diversidad sobre el ser homosexual y llevar, entre comillas, yugo sobre los hombros... Vamos a ver etapas de mi vida contadas con humor y un poquito de sensibilidad, los motivos por los cuales decidí callar durante tanto tiempo y la razón por la que decido contarlo hoy para que todo el mundo lo pueda utilizar de manera positiva.

El espectáculo se estrenará el próximo 4 de febrero y se presentará los viernes, sábados y domingos de febrero del 2022 (viernes y sábados a las 8.00 p. m. y domingos a las 7.00 p. m.) en el Teatro Británico de Miraflores. Las entradas se pueden comprar solo a través de Joinnus y el ingreso es por orden de llegada.

Contaste que tu familia y amigos ya sabían de tu orientación sexual, ¿por qué elegiste este momento para hacerlo público?

Yo sentía que mi vida personal era mi vida personal y mi vida pública era mi trabajo. ¿Por qué ahora? Porque en este proceso que viví, del 2020 al 2021, entendí que esa homofobia interna que tenía, la poca aceptación de mi propia homosexualidad, hacia que yo sufra mucho, que no me quiera nada, que mi autoestima este mal, que no me respete y me sabotee.

¿Qué te motivo a hacerlo público y qué era lo que más te preocupaba de ello?

Me di cuenta que al ser un personaje público podía evitar que alguna persona que esté pasando por lo mismo sufra. Yo he sufrido mucho y no me gustaría que pasen por eso. Creo que lo que más me preocupaba era que los comentarios me afecten y me dañen. Felizmente nunca he tenido odios, nunca me han puesto cosas feas en mis redes, así que no sé lidiar con eso.

La gente te ha brindado su respaldo, ¿cómo has tomado esa respuesta?

Me ha sorprendido la reacción del público. Yo esperaba odio, honestamente.

¿Qué le dirías a quienes afirman que revelaste tu homosexualidad solo para promocionar tu show?

Que piensen lo que quieran y digan lo que quieran, me da exactamente lo mismo... Si así fuera, ¿por qué sería negativo? Igual estoy compartiendo, siendo honesto, y tratando de que la gente empatice y utilice mi historia de manera positiva. No es cierto, yo igual lo iba a decir, pero ¿por qué no mejor hacerlo a través del unipersonal? Da la casualidad de que una cosa colinda con la otra y todo bien.

Adolfo Aguilar ve de mal gusto opinar sobre la vida íntima de las personas sin autorización. Foto: Adolfo Aguilar/instagram

¿Cuál es el mensaje que deseas transmitir al público con ‘¿Por dónde salgo?’?

El mensaje es de amor propio, de autoaceptación, de liberación, de entender que hay cosas que no puedes controlar en tu vida. Hay muchos miedos de los que hablar y mucho que comentar sobre nuestra salud mental.

Por otro lado, a Yo soy le está yendo muy bien ahora. ¿Podríamos volver a verte como conductor del programa?

Yo no niego nada. La televisión es una parte muy satisfactoria de mi vida, yo amo Latina, ha sido mi casa televisiva durante muchos años y Yo soy ha sido una escuela para mí, he aprendido tanto y tengo tantos amigos tan lindos y yo no niego la posibilidad, pero estamos enfocados en el unipersonal y vamos a ver más adelante.