Adamari López llegó a ser hospitalizada tras contraer COVID-19: “Estuve tres días”

La variante ómicron se ha convertido rápidamente en la predominante de todo el mundo y ha originado que los contagios de COVID-19 se disparen. De esta forma, ha alcanzado a diversas personalidades del mundo del espectáculo, no solo en Perú, sino también en gran parte del continente latinoamericano, como fue el caso de Adamari López.

La conductora y actriz recientemente reveló que llegó a ser hospitalizada debido a los síntomas que presentó, aunque la medida fue tomada por mera prevención. Asimismo, la puertorriqueña señaló que al inicio no tomó importancia a los malestares, ya que creyó que solo tenía un catarro cualquiera.

Adamari López fue hospitalizada tras contraer COVID-19

“Me voy sintiendo muchísimo mejor, han pasado varios días desde que salió positiva la prueba del COVID. Yo, como recuerdan, lo confundí como si fuera un catarro muy malo. Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento”, inició.

Adamari también agregó que tras recibir los cuidados necesarios, ahora ya no presenta síntomas, por lo que se encuentra en su casa a la espera de su recuperación total. “Hoy ya estoy en casa, me siento muchísimo mejor, no tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando”, añadió.

Adamari López señala que su hija fue quien la contagió

Haciendo memoria de cómo se dio su contagio, Adamari López aseguró que fue su hija quien llevó el virus a su hogar. La actriz dio a conocer que la pequeña suele salir para cumplir con sus deberes escolares, por lo que fue la primera en contraer la COVID-19.

“Entiendo yo que fue quien me pegó el COVID-19 a mí, entendemos o creemos que lo puede haber agarrado en algunas actividades escolares que ella hace o extracurriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas”, agregó.