Shirley Arica posterga su viaje a Ecuador por problemas de salud: “Estoy delicada”

La modelo peruana Shirley Arica preocupa a sus fanáticos con inquietante noticia. Luego de anunciar su participación en el reality La nueva estrella del programa En contacto, que se emite en la señal de Ecuavisa, y recibir una acogedora bienvenida en dicha casa televisora, la modelo compartió por sus redes sociales lo que fue su primer enfrentamiento en el programa ecuatoriano.

A propósito de su debut en el reality de Ecuavisa para convertirse en la nueva conductora del canal, Shirley Arica se pronunció luego de que muchos de sus seguidores se mostraran sorprendidos por su reciente viaje no concretado a Ecuador.

Shirley Arica explica por qué no pudo viajar a Ecuador

Por medio de sus historias de Instagram, la ‘Chica Realidad’ contó que no pudo viajar a Ecuador porque no estuvo en óptimas condiciones de salud, hecho que le impidió abordar un avión; sin embargo, recalcó que no se trataba de algo grave.

“A todas las personas que me preguntan por qué aún no estoy en Ecuador, estoy delicada de salud y por eso aún no he podido viajar, nada grave… ya espero estar ready (lista) y estar viajando en estos días”, escribió la modelo en su publicación.

Shirley Arica responde a las interrogantes de sus fanáticos. Foto: Shirley Arica/Instagram

Shirley Arica tomará acciones legales contra Melissa Gate

La modelo peruana se cansó de las acusaciones y señalamientos en su contra por parte de Melissa Gate, exconcursante del programa de telerrealidad El poder del amor, y tomó la decisión de iniciar acciones legales contra la ex chica reality.

Así lo dio a conocer por su perfil de Instagram, donde compartió un comunicado en el que especificaba a detalle los motivos de su hartazgo. ”Por todas esas falsas imputaciones tendrá que responder ante los tribunales, puesto que estaré iniciando las acciones que las leyes me autorizan frente a estos atentados”, puntualizó la joven influencer.

