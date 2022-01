Sandro Stocker, el actor suizo-peruano que llegó para entregar donaciones y conocer sus raíces

De madre peruana y padre suizo, Sandro Stocker es un joven actor con doble nacionalidad que ha llegado al Perú, de la mano de ‘Embolo Foundation’, para hacer llegar donaciones y, a la vez, buscar el despegue de su carrera, aunque revela que no ha sido tan fácil adecuarse a esta cultura que admira y desea enamorar.

Stocker, de 28 años, es protagonista de las películas suizas ‘Talos’, ‘CTR ALL DEL’, ‘Weightless’, así como el programa de televisión ‘Aktenzeichen XY’ y las obras de teatro ‘Oskar und die Dame in Rosa’, ‘Verrücktes Blut’, entre otras. Stocker habla suizo-alemán, francés, inglés, un poco de italiano y español. Este último ha sido su primer idioma gracias a la educación de su progenitora, que hace unos años dejó este mundo.

“Mi madre era chiclayana y se encargó de la educación. Así que aprendí a hablar español primero, antes que el suizo-alemán, y he estado familiarizado con la cultura peruana desde muy chico. Esto comienza con la comida peruana -¡La cocina peruana es la mejor!- las piñatas y las telenovelas: como ‘Luz María’, ‘Mil oficios’, ‘Que buena raza’ y otras. ¡Las he visto todas!”, expresa.

Desde pequeño, Sandro se convirtió en un artista, aprendiendo primero a tocar el violín. Luego, demostró su talento para el deporte más amado por los peruanos: el fútbol. Pero cuando falleció su madre, vio la necesidad de encontrar un nuevo refugio y pudo descubrir la pasión por la actuación, por lo que ingresó en la Escuela de Actores de Cine Europeo de Zúrich.

“Cuando mi madre murió, la actuación fue una terapia para mí, tuve que actuar para que crean que estaba bien (…) Un día vi la película ‘Fame’, de Alan Parker, y me di cuenta de que la actuación también se podía estudiar”, detalla.

Aunque Sandro Stocker visitó Perú en varias ocasiones, ha sido recién su trabajo como embajador lo que le permitió conocer más su país y, a la par, buscar nuevas oportunidades como actor. “Soy latino, y ese es mi punto de venta único en Europa, pero me ha inspirado y por eso estoy aquí, quiero descubrir mis raíces”, comenta.

“Ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas”

Ser parte de ‘Embolo Foundation’, organización del futbolista de la selección suiza Breel Embolo con la peruana Jeannette Paolucci, le permite a Sandro “ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas” (‘Helping people help themselves’, en inglés), como dice el lema de la fundación.

Actualmente, ‘Embolo Foundation’ tiene tres proyectos en Lima: un campo de fútbol en San Martín de Porres (SMP) que aún necesita ser construido, una comunidad en San Juan de Miraflores llamada ‘Jugando Aprendo’ y una academia de fútbol en Lurín dirigida por el exfutbolista Jair Vásquez a la que dotan de implementos deportivos.

“Cuando vine a Perú, en mayo de 2020, mi misión era abrir el campo de fútbol en SMP y distribuir las donaciones, pero por la pandemia, el campo de fútbol no ha sido ejecutado. Sin embargo, logré llevar las donaciones a provincias”, detalla.

No obstante, no todo ha sido fácil para Sandro, ya que descubrió que algunas personas vendían parte de las donaciones y, además, el dinero que se entregó a un sacerdote para ejecutar la losa deportiva en SMP no puede ser utilizado debido a que el religioso está en una cama UCI tras contraer la COVID-19.

“El dinero sigue congelado por el momento en una cuenta bancaria. Mi tarea ahora es mediar entre las dos partes, es decir, la iglesia y la fundación. Le deseamos al Padre Juan una pronta recuperación”, agrega.

Sandro tiene que retornar a Suiza para realizar, durante tres meses, su servicio voluntario para el Ejército, pero está decidido a volver a Perú para cumplir el sueño de actuar en el país de su madre. “En Europa, tenía que actuar siempre como el latino ‘cliché’. Quiero saber si la vida aquí es efectivamente así, como la ven desde el otro continente, quiero crecer como persona y poder actuar aquí en Perú. Este reto me entusiasma”, expresa.