Qué pasó con Britney Spears y su hermana Jamie Lynn: por qué están envueltas en una pelea

En estos últimos días hemos visto cómo la cantante Britney Spears y su hermana, Jamie Lynn, se enfrentan por medio de publicaciones en las redes sociales. Desde acusaciones severas hasta comentarios irónicos, las hermanas Spears han hecho que los cibernautas estén atentos a cualquier movimiento de ambas. No obstante, el conflicto no empezó en estas plataformas.

Britney y Jamie Lynn Spears en Nickelodeon Kids Choice Awards 2003. Foto: Page six

¿Cómo inició el conflicto entre Britney y Jamie Lynn?

En junio del 2021 se llevó a cabo la audiencia por la tutela de Britney. Esta fue la primera vez que la artista habló sobre su familia públicamente: “Cualquier persona involucrada en esta tutela y mi gestión que desempeñó un papel muy importante en castigarme debería estar en la cárcel. Me gustaría demandar a mi familia, para ser totalmente honesta”.

Días después, Jamie Lynn utilizó su cuenta de Instagram para responder a lo dicho por su hermana: “Sentí que hasta que mi hermana pudo hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, que no era mi lugar y que no era lo correcto. Pero ahora que ella habló muy claramente y dijo lo que tenía que decir, puedo seguir su ejemplo”.

Un mes después, Britney declaró que no le gustó que su hermana cantara sus canciones en el evento Radio Disney Music Awards 2017: “¡No me gusta que mi hermana apareciera en una entrega de premios e interpretara mis canciones con remixes! Mi supuesto sistema de apoyo me dolió profundamente! Esta tutela mató mis sueños”.

Britney y Jamie Lynn se mostraban unidas en distintos eventos. Foto: Page six

En octubre de 2021, Jamie Lynn generó malestar en los seguidores de la cantante al revelar que escribiría un libro autobiográfico al cual titularía I Must Confess, una referencia a la canción “Baby One More Time”.

El título se cambió y el editor a cargo se disculpó con los fanáticos de la artista: “Lamentamos profundamente que haya aparecido información incorrecta e incompleta sobre su libro en el espacio público, particularmente en este momento delicado para Jamie Lynn y su familia”.

Al día siguiente, Britney publicó en Instagram que también estaba pensando hacer un libro de sus memorias y pidió el apoyo de sus seguidores para escoger un título.

Meses después, Jamie Lynn confirmó que haría su primera entrevista en televisión para hablar de su libro (el cual se publicará el próximo 18 de enero) y sobre la relación con su hermana. Ante esto, Britney publicó en sus redes sociales una foto de una máquina de escribir, con la leyenda “¿Debería comenzar desde el principio?”

Britney dijo que también escribiría su libro de memorias. Foto: Instagram Britney Spears

Jamie Lynn dio una entrevista exclusiva y habló sobre la cantante

El último miércoles 12 de enero, Jamie Lynn fue invitada a Good Morning America para hablar sobre los detalles detrás de la relación caótica que lleva con su hermana mayor.

Uno de los puntos que más asombro generó fue cuando se refirió al estado mental de Britney después de sostener en su libro que la cantante era “errática” y “paranoica”.

“No creo que pueda hablar sobre el estado de ánimo de nadie. No creo que eso sea justo. Se me permite decir cómo me sentí en esos momentos porque eso importa. Importa que tenía dolor”, señaló.

¿Cuál fue la reacción de Britney?

Britney reveló a sus seguidores que vio la entrevista de su hermana. A pesar de que la artista se encontraba mal de salud, pudo detectar algunos puntos que no le parecieron bien sobre lo dicho por Jamie Lynn.

“Ella nunca estuvo conmigo desde hace 15 años. Entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que quiera vender un libro a mi costa? Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero escribí muchas de mis canciones y mi hermana era la bebé”, continuó la declaración de Spears el jueves. “Nunca tuvo que trabajar para nada. ¡Siempre se le dio todo a ella!”, escribió en Twitter.

Britney Spears rechaza comentarios de su hermana. Foto: Twitter Britney Spears

Agregó: “Mi familia arruinó mis sueños al 100.000 millones por ciento y trataron de hacerme parecer una loca… ¡A mi familia le encanta derribarme y lastimarme siempre, así que estoy disgustada con ellos! Lección aprendida de todo esto, no confíes en las personas ni en nadie... ¡Haz de tus gatos y perros tu familia y cuídate a ti misma!”.

Britney Spears rechaza comentarios de su hermana. Foto: Twitter Britney Spears

Finalmente, Britney avisó a sus seguidores sobre su ausencia en redes sociales: “No estaré en Instagram por un tiempo. Este negocio (los medios de comunicación) siempre ha sido extremadamente odioso para mí. He tenido suficiente… Más que suficiente”.

Britney Spears rechaza comentarios de su hermana. Foto: Twitter Britney Spears

Jamie Lynn dijo que “su libro no es sobre Britney” y la artista le respondió que “cayó muy bajo” por mencionarla

Después de la cadena de tuits publicados por la cantante, la actriz decidió compartir una carta en su cuenta de Instagram.

Jamie Lynn expresó su punto de vista sobre lo que dijo su hermana. A pesar de que Britney la ha acusado de mentir, ella no deseaba hablar de la pelea con su hermana en su libro y sigue sintiendo un gran cariño por la intérprete de “Stronger”.

“Odio reventar la burbuja de mi hermana, pero mi libro no trata sobre ella No puedo evitar haber nacido también como Spears y que algunas de mis experiencias involucren a mi hermana. He trabajado duro desde antes de que fuera una adolescente y construí mi carrera a pesar de ser solo la hermana pequeña de alguien”.

Primera respuesta de Jamie Lynn a Britney. Foto: Instagram Jamie Lynn Spears

No pasó mucho tiempo para que la artista le contestara a su hermana. Otra vez, utilizó Twitter para decirle a Jamie Lynn que “había caído demasiado bajo por hablar de ella públicamente”.

Britney Spears le dice a su hermana que ha caído "muy bajo". Foto: Twitter Britney Spears

¿Qué fue lo último que dijo la artista sobre su hermana?

En su última publicación de Twitter, Britney Spears volvió a dirigirse a su hermana: “¡Dije algunas cosas duras porque obviamente me lastimaste por las cosas que estás inventando sobre mí! Cuando dije que solo una escoria inventaría cosas así sobre alguien, hubiera jurado que dije ‘pero no lo eres’… ¡pero no tiene ningún sentido para mí lo que estás diciendo! ¡Sé que trabajaste duro por la vida que tienes y lo has hecho increíble! ¡Pero creo que ambas tendríamos que estar de acuerdo con el hecho de que la familia nunca ha sido ni remotamente tan dura contigo como lo ha sido conmigo!”.

Última respuesta de Britney Spears a Jamie Lynn. Foto: Twitter Britney Spears

Asimismo, aprovechó para hablar sobre el maltrato que recibió por parte de su padre durante la tutela: “Lo que papá me hizo, ni siquiera le hacen eso a los criminales… ¡así que el hecho de que te sientes y actúes completamente al margen de lo que me sucedió, es una locura para mí, (…) y ni voy a mencionar lo que me hicieron en ese lugar!”.

“Les tomó años darme una taza de café, ¿por qué diablos mi propia familia me estaba escondiendo el café? ¡Ustedes me trataron como si nada y eso no es ni la mitad! ¡Honestamente, estoy sorprendida de que papá no esté en la cárcel! ¡Se supone que debemos cuidarnos el uno al otro… pero lo que estás diciendo realmente me confunde!”, añadió.

Última respuesta de Britney Spears a Jamie Lynn. Foto: Twitter Britney Spears

“¡Todo lo que sé es que te amo incondicionalmente! Así que anímate y di lo que quieras… Es tan vulgar que una familia pelee así públicamente! Dices que me amas… ¡pero tu lealtad sigue estando con las personas que más me lastiman!”, admitió la cantante.

Última respuesta de Britney Spears a Jamie Lynn. Foto: Twitter Britney Spears

“Creo que lo que más me entristece es que cuando me pasó todo esto y cuando te llamé de ese lugar… te demorabas días en responder ¡Nunca llegué a hablar contigo! Simplemente me enviaste un mensaje de texto días después y estaba tan asustada… te necesitaba… ¡Mi familia, mi sangre y tu apoyo más que nada!”, manifestó Britney sobre el respaldo que le hubiera gustado recibir de su hermana menor.

Finalmente, la cantante admitió que aún quiere a Jamie Lynn y que le desea lo mejor: “Di lo que quieras decir, solo sé que conozco tu verdadero corazón más que nadie. Es tu vida y te mereces una vida hermosa. ¡Ojalá pudiera hacer lo que estás haciendo y dar entrevistas! Tengo miedo de todo eso… Te admiro por ser fuerte… Solo sé que te amo y creo que eso ya lo sabes más que nada”.

Última respuesta de Britney Spears a Jamie Lynn. Foto: Twitter Britney Spears

¿Cuál fue la respuesta de su hermana?

Horas después de que Britney escribiera en Twitter esta serie de descargos, Jamie Lynn Spears hizo público en su cuenta de Instagram un mensaje que iba dirigido directamente a su hermana mayor.

La actriz se mostró interesada en encontrarse con la artista y tratar de arreglar el malentendido en privado.

Jamie Lynn responde a Britney Spears. Foto: Instagram Jamie Lynn Spears

“Britney: solo llámame, he intentado muchas veces hablar contigo directamente y manejar esto en privado como deberían hacerlo las hermanas, pero aún eliges hacer todo en una plataforma pública. Mientras tanto, deja de continuar con la narración de que no he estado ahí para ti o que estoy inventando cosas. Me complace compartir cuántas veces te he contactado, apoyado, e intenté ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te amo”, escribió.