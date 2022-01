Néstor Villanueva confirma que se separó de Florcita Polo: “Estoy soltero”

Néstor Villanueva y Florcita Polo se separaron. El cantante de cumbia visitó el programa Mujeres al mando, donde anunció que ahora es un hombre soltero, lo que confirmó los rumores acerca de una ruptura amorosa entre él y la hija de Susy Díaz. Todo empezó cuando ingresó al set de televisión y saludó a las conductoras Melissa Paredes, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino.

“Ahora que estoy soltero déjenme decirles que están guapas. Antes no podía decirlo. Qué guapas chicas”, expresó Néstor Villanueva al confirmar cuál era su situación sentimental. “¿Estás soltero?”, le preguntó Giovanna Valcárcel. “Sí”, respondió.

Melissa Paredes se quedó sorprendida, pero le advirtió que no diga que está soltero hasta que le ponga fin a su matrimonio de manera legal, esto en referencia al escándalo que protagonizó con su exesposo, Rodrigo Cuba. “Tú dices que estás soltero, pero te van a hacer bullying porque no firmas el divorcio, porque acá es así”, le dijo la presentadora.

“Si te dieran un papel para firmar ahorita el divorcio, ¿lo harías?”, agregó Giovanna Valcárcel. El cantante de cumbia aseguró que prefiere no dar mayores detalles del tema de su separación.

Le cantó a Florcita Polo

Sin embargo, cuando le pidieron interpretar una canción, mencionó que le dedicaría un romántico tema a su aún esposa Florcita Polo.

“Cuando ya no estemos juntos y la gente te pregunte lo que he sido en tu vida, dile que fui importante y que estás arrepentida. No le hables mal de mí. Dios es testigo cuánto te amé”, fue la letra de la canción que interpretó Néstor Villanueva.

Florcita Polo y Néstor Villanueva ya no viven juntos

Hace unos días, Florcita Polo dejó entrever que Néstor Villanueva ya no convive con ella . Hizo un enlace en vivo para Mujeres al mando, donde contó que se encuentra viviendo con su madre, Susy Díaz, y su hijo.