Milena Zárate sobre ingreso de Melissa Paredes a MAM: “Debería parar con el tema de exponerse”

La figura de televisión Milena Zárate se refirió una vez a sobre Melissa Paredes. Sin embargo, esta vez no fue sobre la relación que mantiene con Anthony Aranda ni a su vínculo con Rodrigo Cuba el padre de su hija, sino acerca de su inesperado ingreso al programa Mujeres al mando como conductora. Sin guardarse nada, la cantante colombiana contó todo lo que opinaba al respecto.

En conversaciones con La República, la exparticipante de Reinas del show fue cuestionada por los últimos hechos controversiales que protagonizó la exreina de belleza, tras haber oficializado su romance con Anthony Aranda.

Milena Zárate opina sobre el ingreso de Melissa Paredes a MAM

“Honestamente, yo creo que Melissa está en todo su derecho de trabajar, rehacer su vida y empezar. Yo no he sido crítica con ella. En realidad yo creo que siempre he sido muy objetiva. He tratado de, en lo posible, ser bastante objetiva porque igual hay un cariño hacia ella, pero sí hay cosas que por más cariño, no… Cuando tú tienes un familiar, obviamente ella no es nada mío, pero por más mal que haga las cosas, está ese cariño, pero… tú le tienes que decir”, dijo la hermana de Greyssi Ortega ante la interrogante de la periodista.

En esa línea, Milena Zárate recordó además que Melissa Paredes fue su compañera en Reinas del show y que le tiene una estima especial, pues han compartido momentos en muchos otros programas. Asimismo, acotó que el ver la manera de cómo su carrera profesional ha ido en picada, le parece “penoso”.

Milena Zárate aconseja a Melissa no mezclar su vida laboral con su vida privada

La expareja de Edwin Sierra mencionó también que debería dejar de lado el tema de su pareja mientras se calman las aguas. “Yo creo que cada programa y cada canal tiene sus prototipos de personas que quieren, tienen una cierta línea de qué artistas quieren y, justamente por eso, al público que ella se debe, al tipo de programa que ella presenta, yo creo que ella debería parar un poquito con el tema de exponerse (...) anteponer su integridad y la de los suyos ”, añadió.

Finalmente, la modelo colombiana le aconsejó a Melissa Paredes seguir desarrollándose lejos de los escándalos de su vida privada. “Está en su proceso (de aprendizaje) y lo hace bien, es muy telegénica, y pienso que puede lograr muchas cosas. Solamente tiene que saber llevar su vida personal a un costadito”, concluyó.