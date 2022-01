Milena Zárate se disculpa con Christian Cueva tras haberlo confundido con Edwin Sierra

Milena Zárate conversó exclusivamente con La República y fue consultada sobre diversos temas a propósito del lanzamiento de prendas en su emprendimiento de ropa. En esa línea, la periodista que la entrevistaba le recordó a la cantante colombiana la equivocación que cometió al hace un par de semanas al confundir al volante peruano Christian Cueva con su Expareja Edwin Sierra en el programa matutino Mujeres al mando, cuando participaba de una secuencia.

Al respecto, la modelo lamentó la confusión y señaló que esta se debió a que no tiene buena visión de lejos y la foto que compartieron en la pantalla del magazine mostraba a una persona muy parecida a Edwin Sierra.

Milena Zárate lamenta haber confundido a Christian Cueva con Edwin Sierra

Así también, la exintegrante de Reinas del show acotó que en ese momento pensó que le estaban jugando una broma en el espacio televisivo.

“ Las disculpas respectivas a Cuevita, no te conozco, pero te admiro un montón. Discúlpame de verdad. Qué terrible confusión . No tengo la culpa de ser cegatona. Justo estaba en otro programa y me ponen el monitor y lejos sin camisa fue verlo pintado al susodicho. Me asusté porque no tenía una cosa ver con otra”, expresó la hermana de Greyssi Ortega.

“Me acerqué bien y el parecido era bastante. Fue algo que pasó en el momento por cuestión de vista, pero valgan verdades tienen su parecido”, agregó la cantante colombiana.

Milena Zárate cuestiona el ingreso de Melissa Paredes a MAM

La figura pública opinó sobre la llegada de Melissa Paredes al formato de Latina como el nuevo jale de la conducción. Sobre ello, Milena Zárate mencionó que la exreina de belleza está en todo su derecho de trabajar; no obstante, le parece muy pronto para que retorne a la TV, pues será blanco de muchas críticas por parte de la audiencia.