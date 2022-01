Qué fue de Lucho Cuéllar, el talentoso pero polémico cantante de cumbia

Lucho Cuéllar fue un famoso representante de la cumbia peruana algunos años atrás. El talentoso cantante contó con una gran legión de fans y pasó por algunas de las principales agrupaciones peruanas, como el Grupo 5 y Orquesta Candela.

A pesar de su innegable talento, el intérprete de grandes éxitos como “Puro corazón”, “Nostalgia” y “El embrujo” se vio envuelto en diversos líos mediáticos, controversias que lo obligaron a alejarse de los escenarios por un tiempo y enfocarse en su recuperación.

En esta nota contamos qué fue de la vida de Lucho Cuéllar, los motivos de su ausencia en la escena musical y a qué se dedica actualmente.

Lucho Cuéllar: el motivo por el que se alejó de la música

Lucho Cuéllar tuvo que alejarse de la cumbia debido a los problemas que tuvo con el alcoholismo. A lo largo de los años protagonizó diversos episodios en los que se le pudo ver bajo los efectos del alcohol, e incluso fue acusado en el 2020 de haber agredido a una de sus exparejas, razón por la cual fue llevado a la comisaría de Chimbote.

Esta no fue la única vez en la que el intérprete fue acusado por lo mismo. Tres años antes, Alejandra Villanueva, quien tenía 19 años, lo denunció por maltrato físico y psicológico durante el tiempo que duró su relación sentimental.

Por ello, Cuéllar estuvo internado varias veces en diversos centros de rehabilitación.

¿A qué se dedica actualmente Lucho Cuéllar?

Lucho Cuéllar sorprendió a más de uno al anunciar su regreso a la música a inicios del año 2021. El cumbiambero, que presentó su orquesta los Incorregibles de la cumbia, aseguró haber superado sus adicciones gracias a la religión y reconoció todos los errores que cometió en el pasado.

“Tengo las ganas de salir adelante, he vuelto a creer que sí puedo porque llegó el momento en el que me di cuenta (de) lo que tenía, y que me amaba”, expresó en una entrevista a Magaly Medina.

También inauguró una cevichería en Comas como una medida para afrontar la crisis económica generada por la pandemia.

Desde entonces, el artista no se ha alejado de la industria musical y tampoco de los escándalos. En el pasado mes de mayo fue captado junto con Linda Caba y Luigui Carbajal realizando shows privados a pesar de la normativa que prohibía dichas reuniones sociales.

Sin embargo, en redes sociales evidencia que su orquesta sigue vigente. En las últimas semanas ha realizado diversos conciertos e incluso ha viajado a provincia para deleitar a sus fanáticos.