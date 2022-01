Juliana Oxenford revela que su hija también contrajo COVID-19: “Ha tenido fiebre”

Juliana Oxenford volvió a pronunciarse luego de dar a conocer el último 16 de enero por medio de su cuenta de Twitter, que dio positivo a COVID-19. Esta vez, la periodista y presentadora de ATV, dio mayores detalles sobre la complicada situación que se encuentra atravesando mientras se mantiene aislada y contó cuál es su situación actual de salud y la de su familia.

En ese sentido, la conductora de televisión reveló que, en los últimos días, sus dos pequeños hijos han tenido contacto directo con ella. Es por ello que su hija mayor presentó fiebre hace dos días. No obstante, su bebé no ha presentado síntoma alguno pero lo más probable es que también se haya contagiado.

Juliana Oxenford cuenta que su hija mayor se infectó de coronavirus

“María empezó con fiebre dos días; por suerte, el día de hoy no ha tenido fiebre. A punto de panadol porque es niña y tiene un sistema inmunológico súper fuerte. En el caso de Mateo, no sabemos y nunca sabremos si se contagió o no, pero parece indicar que sí se contagió por la cercanía que tiene conmigo”, sostuvo la comunicadora en un video que grabó para sus historias de Instagram.

En el caso de su esposo, Juliana Oxenford recalcó que no ha salido positivo. Por ello, su familia procuran seguir los protocolos de bioseguridad y se mantienen cumpliendo cuarentena. “Mi esposo, increíblemente, no se contagió, así que acá estamos en casa cumpliendo con lo que mandan los protocolos, tratando de comer bien”, puntualizó la periodista.

Juliana Oxenford muestra gratitud con quienes le desean una pronta recuperación

La presentadora de Al estilo Juliana, quien se encuentra cumpliendo una estricta cuarentena junto a miembros de su familia tras haber contraído COVID-19, recurrió a su perfil de Instagram para agradecer a sus seguidores por los mensajes positivos y de apoyo que le hacen llegar mientras atraviesa la infección de este impredecible virus.