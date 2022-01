Gabriel Soto continúa en batalla legal por la filtración de su video íntimo

Gabriel Soto, reconocido actor mexicano, ha emprendido una batalla legal desde el año 2020 luego de ser víctima de la filtración de un video íntimo en redes sociales. El intérprete de 46 años asegura que este hecho le generó un impacto emocional así como problemas familiares, por lo que espera ganar en los tribunales y marcar así un precedente en su país.

“Como figura pública no dejas de ser un ejemplo dependiendo de lo que hagas, bueno o malo, para la gente. Mi objetivo ha sido siempre la justicia, cuando algo no se me hace justo peleo hasta las últimas consecuencias y de las demandas que he puesto hemos marcado precedentes importantes”, sostuvo el actor en una entrevista para EFE.

Pese a las complicaciones del proceso legal, Soto asegura que vale la pena ir hasta el final con la demanda.

“No es fácil, quita mucho tiempo, energía y mucho dinero, pero el daño que a mí me hicieron fue muchísimo y por eso vale la pena seguir luchando”, aseguró.

Los procesos legales que Gabriel Soto ha ganando

Soto ya es conocido en el mundo del espectáculo por haber enfrentado distintos procesos legales y haberlos ganado a su favor. Así sucedió el 2016, año en que el intérprete tomó acciones legales contra la revista TV notas, medio mexicano que publicó imágenes suyas junto a la actriz Marjorie de Souza y especularon que ambos mantenían un romance en medio del matrimonio entre Gabriel y Geraldine Bazán.

Fue en noviembre del 2021 que el actor mexicano ganó la demanda contra dicha revista por el uso ilegal de su imagen.

“Esta demanda llevó más de cinco años y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y hubo un comunicado en donde se marca este precedente”, contó con orgullo.

Asimismo, el intérprete y su actual pareja Irina Baeva ganaron la demanda interpuesta a la conductora Laura Bozzo por los comentarios que esta hacía sobre la responsabilidad de Irina en la separación de Gabriel con su exesposa Geraldine Bazán.

Gabriel Soto y su carrera actoral

No todo se trata de problemas legales respecto a la vida de Gabriel Soto. La realidad es que el actor está en su mejor momento profesional, pues durante los últimos años ha tenido el privilegio de protagonizar distintas producciones internacionales.

“No es que me haya acostumbrado a ser protagonista, pero sí es algo que se va volviendo parte de lo que tú eres. Hacer un papel principal no es fácil, es mucho estudio, mucha disciplina, profundizar, trabajar de 12 a 14 horas diarias, es más que amor al arte”, detalló el artista.

El intérprete también declaró para Efe sus expectativas sobre la nueva telenovela que protagonizará: Amor dividido. En esta, Soto da vida a Max Stewart, un exitoso ingeniero que radica en Estados Unidos y que, debido a un cambio de trabajo, se reencontrará con sus raíces mexicanas.

“Mi personaje es mexicano, pero a los cinco años se va a Estados Unidos y corta toda comunicación con su padre. Después de 30 años llega a México y empieza a recordar”, relata.

Además de estar expectante por el estreno de dicha novela este lunes 17 de enero, el actor también espera con ansias el estreno de Soltero con hijas, a través de la señal de Univisión. “Enero es un mes de estrenos para mí”, mencionó el intérprete emocionado.