Flavia Laos sorprende al ‘olvidar’ a Patricio Parodi: “¿De quién me están hablando?”

Ahora lo desconoce. Flavia Laos sorprendió al referirse a su exnovio, Patricio Parodi, en una entrevista para el programa Amor y fuego. La actriz llegó al Lima luego de pasar unas vacaciones con el modelo estadounidense Jay Alvarrez, en Cusco. Tras su regreso, ella lanzó una fuerte respuesta sobre el chico reality, según se puede ver en el avance de este lunes 17 de enero.

La influencer se hizo la desentendida al escuchar el nombre del integrante de Esto es guerra, con quien mantuvo casi tres años de relación amorosa.

“¿No olvidas al ‘Pato’ con Jay Alvarrez?”, le preguntó el reportero. “¿De quién me están hablando?, perdón”, respondió la actriz de Princesas.

Generó polémica en redes sociales

Las declaraciones de Flavia Laos han generado polémica entre los fans de Patricio Parodi. En la publicación del video de Amor y fuego, muchos cibernautas aseguraron que ahora lo desconoce porque está “dolida” por el fin de su relación.

Recordemos que Patricio Parodi es vinculado sentimentalmente con la modelo Luciana Fuster, examiga de Flavia Laos. Ambos chicos reality se encuentran en Estados Unidos, donde han visitado las playas de Miami y el famoso parque Disney.

Flavia Laos y Patricio Parodi mantuvieron una relación de casi tres años. Foto: Flavia Laos/Instagram, Patricio Parodi/Instagram

Flavia Laos terminó su amistad con Luciana Fuster

En una entrevista para En boca de todos, Flavia Laos reveló que terminó su amistad con Luciana Fuster y aseguró que ya superó su ruptura amorosa con el guerrero.

“Estoy tranquila. No soy de piedra, pero el tema de Patricio Parodi ya lo superé, ya me siento bien. Además, ya lo vi ayer y ahí nomás”, expresó. “No, definitivamente, (Luciana Fuster y yo) ya no somos amigas”, agregó.