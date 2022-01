Clara Seminara indignada con el regreso de ‘Yuca’ al Wasap de JB: “Me parece pésimo”

Se pronunció. La actriz Clara Seminara lamentó el regreso del comediante Enrique Castillo, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como ‘Yuca’, al Wasap de JB. En el 2019, ambos pertenecían al programa de Jorge Benavides, hasta que en mayo del mismo año, una denuncia por tocamientos indebidos por parte de la actriz puso en tela de juicio al show.

Acudió al programa de Magaly Medina para denunciar públicamente que ‘Yuca’ la acosó sexualmente frente a sus colegas. Sin embargo, sus compañeros salieron en defensa del cómico, e incluso el mismo Jorge Benavides aseguró que si la acusación hubiera sido cierta, él mismo lo habría despedido.

Durante el reportaje, Clara Seminara no aguantó las lágrimas al ver el poco apoyo que recibió de su equipo de trabajo de ese entonces, por lo que tuvo que alejarse del programa y aceptó la invitación de Carlos Álvarez para su nuevo proyecto humorístico. A pesar de haber pasado casi tres años, la actriz señaló en una entrevista al Trome que continúa con el juicio contra Espejo, y que hace seis meses debió haberse dictado una sentencia al presentar nuevas pruebas, pero no fue así.

Clara Seminara sobre el reingreso de ‘Yuca’ al Wasap de JB

El conocido comediante Enrique Castillo se mostró, en un adelanto de la temporada 2022 de El wasap de JB, interpretando a Christopher Acosta en la parodia de la actual condena que recibió el periodista por supuestamente haber difamado al líder de Alianza para el Progreso en su nuevo libro: Plata como cancha.

Tras ver este avance, Seminara indicó que se mantiene vigente el juicio contra el comediante por tocamientos indebidos, el cual se inició hace tres años. “Hace seis meses debió de haber salido la sentencia en el juicio, pero aún no hay respuesta y mi abogado ha presentado un nuevo escrito para que pueda agilizarse el proceso... pero todo esto no me va a aburrir, así pasen 20 años, voy a esperar que se me haga justicia”, expresó.

El 12 de julio del 2021 se llevó una nueva audiencia en el proceso de Clara Seminara contra Enrique Espejo ‘Yuca’. Foto: difusión

La actriz dio a conocer que presentó más pruebas y videos donde ‘Yuca’ acepta su error, pero sigue considerando que el acto ocurrió “jugando”. “Me parece pésimo, a JB (Jorge Benavides) nunca le importó mi caso, nunca hizo nada. Ahora ha esperado un poco de tiempo y lo hace volver al programa” , continuó.

En julio del 2021, el Poder Judicial abrió un proceso penal contra Enrique Espejo por el delito de tocamientos indebidos. Recientemente, Clara Seminara tuvo una audiencia virtual donde participaron ambas partes. El juez determinó abrir un proceso legal en el cual se tienen que presentar todas las pruebas para dictar la sentencia.

Finalmente, la artista asegura seguir manteniéndose fuerte y espera que se haga justicia.

‘Yuca’ demandó a Clara Seminara

El comediante Enrique Espejo también respondió frente a la denuncia realizada por la actriz. La demandó por difamación tras ser acusado en televisión nacional por tocamientos indebidos mientras practicaban un deporte en contacto.

Enrique Espejo 'Yuca' preocupado por su estado de salud. Foto: Carlos Contreras/ La República

Los abogados de la figura de El Wasap de JB le han pedido a Clara Seminara 500.000 soles de indemnización económica luego de la imagen y carrera artística del actor cómico manchada con su denuncia.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).