Britney Spears: hermana de la cantante no hará gira para promocionar su polémico libro

Un nuevo capítulo acaba de ser escrito en la dramática relación entre la cantante Britney Spears y su hermana menor, Jamie Lynn. En esta oportunidad, la actriz declaró que no está interesada en generar ventas por su libro, sino en “sanar y contar su verdad”.

¿Por qué Jamie Lynn no estaría interesada en promocionar su libro?

Según TMZ, Jamie Lynn Spears ha dejado en claro que no desea organizar una gira para promocionar su libro de memorias. El texto en cuestión se llama Things I should have said y será lanzado el próximo martes 18 de enero.

El embarazo de la actriz, el accidente casi fatal de su hija y la tormentosa relación con su hermana mayor Britney Spears son los temas más polémicos de esta publicación.

La actriz no tiene programada una gira para vender su libro. Foto: Twitter TMZ

Al parecer, la intérprete de “Follow me” está interesada en compartir su verdad y sanar su pasado, por encima de las ventas que este último lanzamiento pueda generar.

Asimismo, Jamie Lynn planea donar un porcentaje de las ganancias a una lista de organizaciones benéficas no identificadas.

“No puedo evitar que también nací como Spears, y que algunas de mis experiencias involucran a mi hermana. He trabajado duro desde antes de que fuera una adolescente, y he construido mi carrera a pesar de ser solo la hermana pequeña de alguien”, declaró la artista.

¿Qué dijo previamente Jamie Lynn sobre su hermana mayor?

Durante el miércoles 12 de enero, Jamie Lynn participó de una entrevista exclusiva para el programa Good morning América, en la que compartió los detalles detrás de la relación caótica que lleva con su hermana mayor.

Uno de los puntos que más incomodó a los seguidores de la cantante fueron los comentarios de la actriz con respecto al estado mental de Britney después de sostener en su libro que la cantante era “errática” y “paranoica”.

“No creo que pueda hablar sobre el estado de ánimo de nadie. No creo que eso sea justo. Se me permite decir cómo me sentí en esos momentos porque eso importa. Importa que tenía dolor”, comentó.