Britney Spears es vista por primera vez desde la discusión con su hermana en redes sociales

Al parecer, la cantante Britney Spears habría puesto en pausa su discusión en línea con su hermana menor, Jamie Lynn. La artista fue vista por primera vez en público desde que ambas iniciaron un enfrentamiento intenso, a través de diversas publicaciones en sus redes sociales.

La artista ha sido fotografiada en su automóvil, mientras visitaba un centro comercial en la ciudad de Los Ángeles, durante el último fin de semana. Las fotos, las cuales fueron tomadas el sábado 15 de enero, muestran a Britney haciendo llamadas telefónicas. Si bien ella se encontraba en una zona aislada, estaba acompañada de su seguridad personal.

Última fotografía de Britney Spears.

Jamie Lynn habló sobre su hermana en televisión por primera vez desde que se anuló la tutela

Durante el miércoles 12 de enero, Jamie Lynn protagonizó una polémica entrevista en el programa Good morning América. En esta oportunidad, habló sobre los detalles detrás de la relación caótica que lleva con su hermana mayor.

Uno de los momentos que más incomodó a los seguidores de la artista fue cuando su hermana menor habló sobre el estado mental de Britney, después de sostener en su libro que la cantante era “errática” y “paranoica”.

“No creo que pueda hablar sobre el estado de ánimo de nadie. No creo que eso sea justo. Se me permite decir cómo me sentí en esos momentos porque eso importa. Importa que tenía dolor”, dijo.

¿Qué fue lo último que dijo Britney sobre el tema?

Después de una serie de mensajes encriptados y otros más directos, la cantante utilizó su cuenta de Twitter para darle una mensaje final a su hermana.

“¡Dije algunas cosas duras porque obviamente me lastimaste por las cosas que estás inventando sobre mí! Cuando dije que solo una escoria inventaría cosas así sobre alguien, hubiera jurado que dije ‘pero no lo eres’… ¡Pero no tiene ningún sentido para mí lo que estás diciendo! ¡Sé que trabajaste duro por la vida que tienes y lo has hecho increíble! ¡Pero creo que ambas tendríamos que estar de acuerdo con el hecho de que la familia nunca ha sido ni remotamente tan dura contigo como lo ha sido conmigo!”, escribió.

Última respuesta de Britney Spears a Jamie Lynn.

Continuó su mensaje e hizo referencia al maltrato que recibió por parte de su padre durante los 12 años que duró la tutela: “Lo que papá me hizo, ni siquiera le hacen eso a los criminales… ¡Así que el hecho de que te sientes y actúes completamente al margen de lo que me sucedió, es una locura para mí, (…) y ni voy a mencionar lo que me hicieron en ese lugar!”.

“Les tomó años darme una taza de café, ¿por qué diablos mi propia familia me estaba escondiendo el café? ¡Ustedes me trataron como si nada y eso no es ni la mitad! ¡Honestamente, estoy sorprendida de que papá no esté en la cárcel! ¡Se supone que debemos cuidarnos el uno al otro… pero lo que estás diciendo realmente me confunde!”, señaló.

Última respuesta de Britney Spears a Jamie Lynn.

“¡Todo lo que sé es que te amo incondicionalmente! Así que anímate y di lo que quieras… Es tan vulgar que una familia pelee así públicamente! Dices que me amas… ¡Pero tu lealtad sigue estando con las personas que más me lastiman!”, reveló la cantante.

Última respuesta de Britney Spears a Jamie Lynn.

“Creo que lo que más me entristece es que cuando me pasó todo esto y cuando te llamé de ese lugar… te demorabas días en responder ¡Nunca llegué a hablar contigo! Simplemente, me enviaste un mensaje de texto días después y estaba tan asustada… Te necesitaba… ¡Mi familia, mi sangre y tu apoyo más que nada!”, manifestó Britney sobre el respaldo que le hubiera gustado recibir de su hermana menor.

Finalmente, la cantante sorprendió a sus seguidores al asegurar que aún quiere a Jamie Lynn y que le desea lo mejor: “Di lo que quieras decir, solo sé que conozco tu verdadero corazón más que nadie. Es tu vida y te mereces una vida hermosa. ¡Ojalá pudiera hacer lo que estás haciendo y dar entrevistas! Tengo miedo de todo eso… Te admiro por ser fuerte… Solo sé que te amo y creo que eso ya lo sabes más que nada”.

Última respuesta de Britney Spears a Jamie Lynn.

Horas después de esta publicación, Jamie Lynn Spears utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje directo para su hermana mayor. La actriz se mostró interesada en hablar con la artista y tratar de arreglar el malentendido en privado.

“Britney: solo llámame, he intentado muchas veces hablar contigo directamente y manejar esto en privado como deberían hacerlo las hermanas, pero aún eliges hacer todo en una plataforma pública. Mientras tanto, deja de continuar con la narración de que no he estado ahí para ti o que estoy inventando cosas. Me complace compartir cuántas veces te he contactado, apoyado, e intenté ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te amo”, escribió.