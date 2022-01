Betty White: fans le hacen homenaje en su cumpleaños número 100, honrando su gran pasión

El último día de 2021 falleció la legendaria Betty White. La actriz dejó este mundo a tan solo semanas de cumplir los 100 años. Para celebrar la fecha, sus fanáticos crearon el #BettyWhiteChallenge (desafío Betty White). Por ello, el 17 de enero de 2022 hicieron honor al gran amor de la integrante del elenco de Golden girls: los animales.

En una entrevista para Katie Couric de CBS en 2011, la periodista señaló que a White le gustan “los animales más que las personas”.

“Bueno, no necesariamente lo admito, pero sí, lo hago”, dijo la estrella de Golden girls. Ella dijo que su amor por los animales “comenzó en el útero” y que sus padres eran “de la misma manera”.

La actriz siempre fue muy vocal sobre su amor a los animales. A menudo hablaba su cariño, no solo por propias mascotas, sino por todas las criaturas.

“A menudo, la gente se le acercaba y le decía: ‘Oh, quiero mostrarte una foto de mis hijos’, y ella decía: ‘¡Oh, genial!’”, contó Wendy Malick, coprotagonista de White en Hot in Cleveland en CBS Sunday Morning. “Cuando les mostraban fotos de niños reales, ella se veía muy decepcionada y decía: ‘Oh, niños’. ¡Tenía tantas esperanzas por su corderito!”.

White incluso señalaba que aprendía de sus “amigos animales”. Declaró al mismo programa en 2011 que ellos le dieron lecciones de bondad y consideración por el prójimo, virtudes que la actriz consideró ayudan a mantenerse sintiéndose joven.

La propia Betty fue voluntaria de American humane, una organización que certificaba el bienestar animal. También apoyó el programa “No animals were harmed (ningún animal fue herido)”, que los protegía en grabaciones para televisión y cine.

La iniciativa nació de un tuit de Ryan Reynolds. Cuando el excoprotagonista de White escribió en la red social sobre el fallecimiento de su amiga, una usuaria Lisa Powell respondió con una propuesta proactiva.

“¡Hay que donar algo a refugios de animales locales en el cumpleaños de Betty, el 17 de enero, en su honor! ¡Es lo menos que podemos hacer para celebrar y honrar el amor de Betty por los animales! #RIPBetty #BettyWhite #ripbettywhite #BettyWhiteChallenge #BettyWhiteDay”, escribió la internauta.

El hashtag pronto comenzó a llamar la atención, llegando a ser tendencia en Twitter. Miles de usuarios difundieron un mensaje del que la actriz estaría orgullosa.

Fans of Betty White are honoring her on what would have been her 100th birthday by donating to animal wildlife charities and shelters in what’s known as the #BettyWhiteChallenge. 💖 pic.twitter.com/vrvOuYSfbn