Yiddá Eslava revela que le afectó la dosis de refuerzo contra COVID-19

¡No se alarmen! Yiddá Eslava se puso la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus; sin embargo, contó que tuvo ciertos malestares luego de su inoculación. A través de sus redes sociales, la actriz detalló cómo se sintió después de recibir su dosis se refuerzo.

Asimismo, compartió un mensaje de reflexión en el que asegura que prefiere sentirse estos malestares, a estar batallando contra la enfermedad, en caso de un posible contagio. Por ello, instó a todos sus seguidores a que no tengan temor de aplicarse la vacuna.

“Estuve pesando mucho en hacer esta historia o no, quiero contarles paso a paso cómo me he venido sintiendo desde que me pusieron la vacuna... cada una de las dosis han sido totalmente distintas y me estoy sintiendo mal, mal, muy mal, pero prefiero sentirme mal por la vacuna que por la enfermedad” , expresó en un video que posteó en sus historias de Instagram.

Yiddá Eslava lamenta poca afluencia de la gente a los vacunatorios

“No tienen porqué asustarse, no es nada más que una fiebre, me duele el cuerpo y listo, así que, de verdad. Ayer cuando fuimos a vacunarnos estaba vacío. ¿Cómo pretenden que las cosas mejoren si la gente no se vacuna? No es justo que algunos nos vacunamos y otros no ”, agregó.

Julián Zucchi aconseja a sus seguidores a cuidarse para evitar un contagio

Hace unos días, Julián Zucchi y Yiddá Eslava tuvieron que suspender la celebración de su aniversario porque su hijo presentaba síntomas de coronavirus, no obstante, solo se trató de un malestar estomacal.

“Todos negativos, mejor prevenir y cuidar a los demás. Bueno, por suerte, no hay COVID en casa. Obviamente, si Tomás hubiese tenido COVID, nosotros no tenemos síntomas, el único que tiene fiebre es Tomás, pero es cuestión de cuidar y no ir esparramando el virus. Tomen sus precauciones y si hay síntomas (lo de Tomás es estomacal) con tos, fiebre, cuídense porque puede ser viral”, dijo Julián Zucchi en sus historias de Instagram.