Actriz Tiffany Haddish es detenida por aparentemente quedarse dormida mientras conducía

Tiffany Haddish, conocida actriz de Hollywood, fue detenida por la policía la madrugada del viernes en Peachtree City, Georgia. La comediante se habría quedado dormida tras presuntamente estar bajo los efectos del alcohol, según el medio internacional TMZ.

De acuerdo con la prensa estadounidense que recogió la versión de las autoridades, la celebridad aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. El aviso fue dado por un conductor que la vio dormitando al volante.

De inmediato, los oficiales tomaron la descripción del vehículo y se dispusieron a buscarla. La encontraron cuando estaba por entrar a un vecindario.

Tiffany Haddish arrestada por DUI en Georgia. Foto: captura/TMZ

Tiffany Haddish pasó la noche en una carceleta

En el reporte se detalló que el arresto de la actriz se debió a que esta se detuvo en medio de la pista. Al cabo de unas horas, fue liberada.

Según registros a los que el conocido portal accedió, la artista pagó poco más de 1.500 dólares para salir de la cárcel al amanecer.

De momento, ni Tiffany Haddish ni sus representantes han realizado comentarios sobre qué sucedió realmente y tampoco han contado su versión de los hechos.

¿Quién es Tiffany Haddish?

Tiffany Sarac Haddish nació un 3 de diciembre de 1979 en Los Ángeles, California. Es una actriz y comediante estadounidense con notable trayectoria en el cine y televisión.

Casi 300 (2008), All Between Us (2010), A Christmas Wedding (2013), Keanu (2016), Plan de chicas (2017) y Uncle Drew (2018) son algunas de las producciones donde participó.

En 2021, tras un año de relación, se separó del actor y rapero Common. Según fuentes cercanas a la actriz, la razón de la ruptura fue porque ambos se encontraban distanciados mucho tiempo por razones laborales.

Este 2022 la veremos en The Afterparty, donde irónicamente interpreta a una agente de policía. Así mismo, la ganadora de un Grammy está en pleno rodaje de la comedia Haunted Mansion, remake de La mansión encantada.