Sebastián Rulli presenta a su hijo Santi en redes sociales: “Me hace feliz verte crecer”

¡Orgulloso! Sebastián Rulli sorprendió a todos sus seguidores al compartir, por primera vez, una foto de su hijo en redes sociales. Esto ocurrió por motivo del cumpleaños del pequeño. El actor no dudó en dedicarle un tierno mensaje.

Como se sabe, el artista, si bien en varias oportunidades ha hablado de su niño, nunca se animó a mostrar una imagen de él con el fin de no vulnerar su privacidad. Sin embargo, esta vez, Sebastián decidió presentar a su amado Santi ante todos sus seguidores.

PUEDES VER: Kanye West recibe crítica de PETA por la portada de su última canción Eazy

“Santi… Llegaste a mi vida hace 12 años para llenarme de amor y demostrarme que mi corazón es capaz de amar sin límites. Me hace muy feliz verte crecer. Deseo que nunca te rindas y que todo lo que sueñes se haga realidad”, escribió Sebastián Rulli en su Instagram.

Sebastián Rulli Foto: sebastianrulli Instagram

¿Por qué Sebastián Rulli decidió presentar a su pequeño?

“Hemos vivido tantos momentos hermosos que llevo grabados en mi mente y corazón… Por que sigamos creciendo y disfrutando de este viaje juntos. Te amo, principito. Saben que nunca muestro su rostro porque considero que él tiene derecho al anonimato, pero ha crecido tanto últimamente (está por alcanzar el 1,80 m), y está irreconocible al día de hoy. Por eso les comparto esta fotografía personal”, agregó.

Publicación de Sebastián Rulli Foto: Instagram

Angelique Boyer confiesa que grabar escenas íntimas con Sebastián Rulli es “muy complicado”

Angelique Boyer y Sebastián Rulli conforman una de las parejas más queridas y sólidas des espectáculo. La actriz contó algunos detalles sobre su experiencia al trabajar al lado de su novio.

“Yo creo que es más complicado porque puede causarte gracia, a mí me causa gracia escuchar a Sebastián decir ‘¿Qué pasó, mi amor?’. Siempre que me veo en escenas así, no me reconozco, digo ‘ah, caray, ese tono, esas caras’, como que uno entra en trance”, comentó la famosa intérprete de Teresa.