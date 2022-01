Rodrigo Cuba habla por primera vez de Ale Venturo: “Me encuentro en el momento más estable”

Rodrigo Cuba y Ale Venturo se pronunciaron por primera vez de su relación, tras confirmar su romance este 2022. El futbolista del Sport Boys, divorciado de Melissa Paredes desde hace algunos meses, habló de su relación con la influencer y cómo se siente al lado de ella mientras se da una nueva oportunidad en el amor.

La pareja concedió una entrevista para Teledeportes donde expresaron el cariño que sienten uno al otro. “Yo soy de las personas que paso la página y paso muy rápido... Al final del año pasado, paz era lo que no tenía”, se escucha decir a Rodrigo Cuba en el avance que publicó Panamericana Televisión.

“Me he dado tiempo para mí, para darme cuenta qué era lo que quería, qué era lo que no quería. Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo”, agregó evidenciando una gran sonrisa.

Las declaraciones completas del ‘Gato’ Cuba se emitirá este domingo 16 desde las 6.30 p. m . en Teledeportes. El futbolista también brindará información sobre la disputa que tuvo con Melissa Paredes tras hacer público su separación.

¿Desde cuándo son pareja Rodrigo Cuba y Ale Venturo?

Rodrigo Cuba y Ale Venturo fueron captados en una playa del litoral peruano. Las imágenes se difundieron el 1 de enero del 2022, dando a entender que ambos celebraron juntos el Año Nuevo.

Ante la presión mediática, la pareja decidió oficializar su relación. Amor y fuego mostró escenas de las muestras de amor que se daban en el balneario de Pulpos, Lurín.

¿Quién es Ale Venturo?

A finales del 2020 salieron rumores de que el futbolista estaría saliendo con la mejor amiga de Natalie Vértiz. La joven es una empresaria de comida saludable y tiene un negocio que se llama La nevera fit.

Se ha mantenido al margen de las cámaras de televisión, pero ha sido relacionada con figuras de la farándula. Es expareja del conductor Ernesto Jiménez.